Ce planuri are trupa „Ro-mania”?

Am scos, de curînd, un nou album, care se numeşte „Din România”, are 14 piese, sînt exact ceea ce trebuia pentru anul 2007, ritmuri de club, r&b. Nu am renunţat la stilul etno, acesta a rămas la bază, dar pe acest album sînt mai multe influenţe. În plus, avem şi o piesă în limba engleză, care s-a clasat pe locul 2 într-un top din New York, mai mult nu s-a putut, pentru că pe primul loc era trupa RBD, care are mult mai mulţi fani, inclusiv în România. Ne-a bucurat acest lucru, piesa a „prins” foarte bine şi acum vrem să o promovăm mai intens, ne gîndim să îi facem şi un videoclip, care să poată fi vizionat pe micile ecrane în luna septembrie.

Vă doriţi să aveţi succes şi în străinătate?

Bineînţeles, de ce nu? Pe album avem şi o piesă intitulată „My Romanian Baby”, cu Mister Fabio, un DJ din Roma, care a fost No.1 într-un top din Roma. Dj-ul ne-a ajutat foarte mult, a fost o colaborare bună, ne-a lăsat să ne facem treaba nostră, el şi-a făcut treaba lui, a fost O.K. şi a ieşit o piesă destul de bună, mai ales pentru cluburi.

Credeţi că mai aveţi fanii pe care i-aţi avut la începuturile trupei?

Da... şi nu, s-au mai schimbat, nu ştiu dacă sînt într-un număr mai mic sau mai mare, dar avem fani, ceea ce ne bucură foarte mult, mai ales că avem fani tineri. În momentul în care am colaborat cu Benone Sinulescu, ne-am apropiat de persoanele cu vîrstă mai înaintată, dar, acum, avem parte şi de tineret, ceea ce ne bucură. Cred că nu am mai avut parte de fani atît de tineri din anii 1999-2000.

La final de sezon estival mai aveţi concerte?

Am avut concerte pe litoral, dar şi în ţară. Avem o agendă destul de încărcată, în special în weekend-uri. La Constanţa ne face plăcere să cîntăm, mai ales că primul fan-club a fost înfiinţat aici, apoi au început să apară în ţară.

Dacă ai renunţa la muzică, te-ai apuca de...sport?

De cînd eram mic, sporturile nautice m-au atras foarte mult, cred că fotbalul îmi place mai mult să-l privesc. Îmi place echipa Steaua, iar dintre echipele din străinătate ţin cu Real Madrid şi Barcelona.

Ai un mesaj pentru fanii constănţeni?

Să aibă parte de mult soare pe litoral şi să fie alături de noi, de fiecare dată, mai ales cînd avem concerte la Constanţa.