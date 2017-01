La Constanţa nu se înregistrează disfuncţionalităţi în gestionarea programelor ANL

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely, a declarat ieri că a avut neplăcuta surpriză să constate că multe primării nu au informaţii privind modul în care tinerii pot beneficia de subvenţii pentru a-şi construi o casă cu credit ipotecar. \"Am trimis oamenii de la ANL să se intereseze, ca simpli cetăţeni, la 120 de primării din ţară, dacă acestea ştiu de această posibilitate, pentru că primăriile trebuie să facă aceste tabele şi am avut surpriza neplăcută ca 58 la sută din respectivele primării să nu fie pregătite sau să aibă informaţii foarte puţine”, a spus Borbely. Constanţa nu se înscrie în rîndul primăriilor dojenite ieri de ministru. Directorul Direcţiei Tehnic Achiziţii din cadrul Primăriei Constanţa, Ion Marica, a declarat că toate persoanele interesate care s-au adresat la primărie au primit informaţii despre programele ANL aflate în desfăşurare. „Primim deja dosare pentru accesarea beneficiilor oferite de orice program ANL, fie repartizarea unor locuinţe cu chirie, fie amenajarea unor case cu credit ipotecar, fie accesarea subvenţiilor destinate tinerilor care îşi construiesc o locuinţă. Avem constituită şi o Comisie care analizează aceste dosare şi le selectează în funcţie de punctajele întrunite de fiecare, conform criteriilor aprobate de Primăria Constanţa. Nu avem nicio disfuncţionalitate în ce priveşte gestionarea programelor ANL la Constanţa”, a declarat Marica.

Tot ieri, Borbely a declarat că fiecare tînăr sub 35 de ani care vrea să-şi construiască o locuinţă prin credit ipotecar şi are teren poate beneficia de o subvenţie de 20 la sută din valoarea construcţiei, dar nu mai mare de 10.000 de euro. Totodată, Borbely a spus că va fi continuat programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, în regim de închiriere, cu un ritm de 3.500-4.000 de apartamente pe an, din 2001, cînd a fost început programul, fiind recepţionate şi atribuite 20.000 de locuinţe. Ministrul a mai spus că vînzarea acestor locuinţe către tinerii care doresc să le cumpere se va putea face după cinci ani, cu condiţia ca locuinţele să nu fie vîndute timp de alţi cinci ani, iar 80 la sută din fondurile obţinute astfel vor intra într-un fond special pentru construcţia de noi locuinţe, iar 20 la sută la localităţi, pentru acoperirea cheltuielilor făcute cu asigurarea utilităţilor.