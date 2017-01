De Ziua Mondială fără tutun, care se celebrează în fiecare an pe 31 mai, specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) au propus tema „Diferenţele socio-economice şi inegalităţile de gen în tutun - marketingul adresat femeilor”, sub sloganul „Fumatul urâţeşte!”. Specialiştii spun că femeile reprezintă circa 20% dintre cei peste un miliard de fumători din lume; în unele ţări, fetele fumează mai mult ca băieţii, după cum, în altele, prevalenţa fumatului la femei este mai mare decât la bărbaţi. În România, Ministerul Sănătăţii (MS) susţine în fiecare an măsuri active împotriva consumului de tutun, în special în rândul tinerilor şi al femeilor. În acest an, MS a alocat 5.183 mii lei pentru continuarea acţiunilor de prevenire şi combatere a consumului de tutun la nivel naţional. Din aceşti bani, aprox. 23.000 de persoane vor beneficia, gratuit, de tratament medicamentos specific pentru a fi ajutaţi să renunţe la fumat. De asemenea, 85 de medici şi psihologi vor sta la dispoziţia celor care doresc consiliere psihologică pentru a putea renunţa la acest viciu dăunător sănătăţii. Mai multe informaţii pot fi obţinute pe site-ul www.stopfumat.eu şi la tel verde 0800878673 (accesibil din reţeaua Romtelecom). România conduce detaşat ierarhia UE în privinţa proporţiei în care mesajele de sănătate de pe pachetele de ţigarete informează asupra fumatului: pictogramele de pe pachetele de tutun comercializate în ţara noastră pledează să nu se înceapă, să nu se reia, să se fumeze mai puţin, să se încerce abandonarea. Ieri, reprezentanţii ministerului au afişat în unităţile sanitare din întreaga ţară următorul mesaj: „89 de oameni mor în fiecare zi în România din cauza fumatului, echivalentul a patru oameni pe oră! La fiecare 15 minute, un român moare din cauza fumatului!”

DACĂ NU RENUNŢĂ, 50% DIN FUMĂTORII DE ACUM VOR MURI DE BOLI LEGATE DE FUMAT!

„Tutunul este singura cauză clară a unei morţi care poate fi evitată! La un nefumător, fumatul pasiv creşte riscul bolilor cardiace cu 25% şi al cancerului pulmonar cu 20-30%! Fumatul ucide în fiecare zi sute de mii de oameni”, atrag atenţia reprezentanţii MS. „La marii fumători, capacitatea de transport a oxigenului este redusă cu 15%. Oasele fumătorilor devin mai fragile şi riscul de osteoporoză şi fracturi este mai mare. Efectele pe termen lung la fumători înseamnă: boli respiratorii, cardiovasculare, ulcere, avort spontan, afectarea calităţii spermei etc. Femeile care fumează îşi îmbolnăvesc corpul, pot pierde sarcina, iar copiii născuţi din mame fumătoare vor avea multe probleme de sănătate”, spune, la rândul său, master european în Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, dr. Loti Popescu.