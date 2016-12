La final de an

Aceasta este ultima apariţie a cotidianului „Telegraf” pe anul 2009. Deoarece ne vom reîntâlni abia în a patra zi din 2010, pentru că au şi gazetarii nevoie de câte o scurtă vacanţă, m-am gândit la un sumar bilanţ, diferit de cel pe care l-am încercat în editorialul de ieri.

La finalul acestui an se încheie cel mai obositor, cel mai costisitor şi cel mai aglomerat ciclu electoral pe care România l-a cunoscut în cele două decenii de libertate! Mai exact, în ultimii trei ani, românii au fost chemaţi la urne de şase ori, ceea ce este fără precedent în epoca postcomunistă în care trăim… În 2007 am votat la referendumul pentru suspendarea lui Traian Băsescu şi cu ocazia primelor alegeri europarlamentare. În 2008 am avut atât alegeri locale, cât şi alegeri generale. În anul care se încheie în curând am avut a doua rundă de europarlamentare, cele două tururi de prezidenţiale, plus referendumul concomitent pentru parlament unicameral şi reducerea numărului de parlamentari. Dacă ar fi să le numărăm nominal, ar ieşi opt runde, în loc de şase, dar eu le-am grupat „tematic”! Adaug faptul, deloc lipsit de importanţă, că, la sfârşitul lui 2009, s-au încheiat, în acelaşi timp, atât primul mandat prezidenţial de cinci ani, cât şi primul an de criză economică…

După unii specialişti, România ar fi cheltuit cu toate aceste alegeri cam un sfert din bugetul unui an normal. După alţi specialişti, pierderile financiare cauzate de criză nu doar în 2009, ci şi cele aşteptate în 2010 vor mai epuiza încă un sfert din acelaşi buget ipotetic, ceea ce înseamnă, simbolic vorbind, că românii au muncit o jumătate de an, din cei 20 de până acum, pentru nimic! În lumina acestor constatări, singura concluzie certă pe care o putem trage este că în 2010 vom fi mai săraci, cel puţin în raport cu ultimii câţiva ani. Ş-atunci îţi vine să te întrebi, strict retoric, desigur, la ce ne-au mai folosit zvârcolelile electorale dintre 2007 şi 2009?!? Am devenit o democraţie mai consolidată? Avem un stat de drept mai puternic? Suntem mai fericiţi, mai sănătoşi şi mai bogaţi decât acum trei ani? Voi încerca să găsesc un răspuns pentru aceste interogaţii în primul editorial din anul viitor, deşi nu ştiu în ce măsură voi reuşi. Reflectaţi şi voi… Până atunci, vă urez La mulţi ani şi un An Nou mai bun!