La Finanțe e de sapă, nu glumă

Constănțeanul Ionuț Mișa la Finanțe este noutatea interesantă din Guvernul Tudose, consideră avocatul Gheorghe Piperea - „A avut luări de poziție interesante în chestiunea prețurilor de transfer practicate de multinaționale (pentru exportul ilegitim al profitului, sub masca unor costuri cu afiliatele din țări offshore). Plus câteva opinii critice față de exportul și comercializarea internă a creditelor neperformante ale băncilor. Sper să meargă până la capăt, că are de găsit munți de bani și filoane de aur. Sper, de asemenea, să nu se facă dependent de bănci, așa cum a făcut fostul ministru de resort. Și sper să înțeleagă că sunt 45 miliarde euro, economii ale populației, care zac nenumărați în bănci, ba chiar sunt în pericol de-a fi confiscați. Banii ăștia pot fi puși la treabă dacă vor putea fi investiți în obligațiuni de stat, vândute la bursă, și nu prin bănci“.