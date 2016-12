La furat, prin staţiuni

Sezonul estival a adus în staţiunile de pe litoral, pe lîngă mii de turişti, şi bande de hoţi specializate în furturile din autoturisme. Trei tineri au fost prinşi, ieri dimineaţă, de oamenii legii în parcarea hotelului „Aurora”, din staţiunea Mamaia, la puţin timp după ce jefuiseră o maşină marca Volkswagen. Poliţiştii i-au zărit pe cei trei complici plimbîndu-se printre autoturismele din zonă şi s-au îndreptat spre ei pentru a-i legitima. În urma percheziţiei corporale, oamenii legii au găsit în buzunarele unuia dintre ei un GPS şi un detector radar. Luaţi la întrebări, cei trei au recunoscut că au spart geamul autoturismului şi au sustras bunurile pe care proprietarul le-a lăsat la vedere. Hoţii au fost escortaţi apoi la sediul Poliţiei Mamaia pentru audieri. ”Aveam nevoie de bani. Eu am spart geamul maşinii şi am luat detectorul şi GPS-ul. Nu am crezut că or să apară poliţiştii. Am mai făcut aşa ceva o dată, acum cîţiva ani, dar şi atunci am fost prins şi s-a recuperat prejudiciul”, a declarat Gheorghe Ivaşcu, unul dintre cei trei suspecţi anchetaţi de poliţişti. Ivaşcu şi complicii săi, Daniel Toma şi Nicolae Dragomir sînt cercetaţi în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Oamenii legii nu exclud posibilitatea ca cei trei să mai fi dat cîteva lovituri similare de la începutul sezonului estival.