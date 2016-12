„La Garda Financiară se ia şpagă”

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, a anunţat, ieri, după întâlnirea pe care a avut-o cu experţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), că este nemulţumit de calitatea morală a unor comisari ai Gărzii Financiare şi a ameninţat că vor urma multe disponibilizări în perioada următoare. „Activitatea Gărzii Financiare trebuie îmbunătăţită. Personal nu sunt mulţumit de calitatea morală a multora dintre angajaţii Gărzii Financiare şi cu ocazia acestor restructurări vreau să le trag un semnal foarte serios tuturor că vor urma disponibilizări semnificative în instituţie”, a declarat Blejnar. El a declarat că motivul pentru care este nemulţumit de angajaţii săi este faptul că „iau şpagă”, precizând că, în ce priveşte identificarea lor, aceasta „este sarcina parchetului”. „În ultimele 2-3 luni am avut nişte incidente foarte neplăcute pentru orice conducător de instituţie, când sunt reţinuţi 2 sau 3 sau 5 sau 6 lucrători nu este un lucru pozitiv şi, pornind de la această logică, cred că există oameni atât în Garda Financiară, cât şi în alte instituţii din subordinea ANAF şi din alte instituţii ale statului, care nu îşi fac treaba” a arătat şeful ANAF. În plus, Blejnar a spus că a făcut o evaluare cu experţii FMI a activităţii serviciilor IT prestate de agenţie şi a ajuns la concluzia că trebuie făcută o restructurare a administraţiilor fiscale, deoarece „am constatat că, la multe administraţii fiscale, costul colectării este foarte mare, adică sunt foarte mulţi lei cheltuiţi pentru milionul de venituri aduse”. El a adăugat că a făcut „nişte calcule” referitor la numărul de persoane care ar trebui disponibilizate, dar nu a dorit să dea detalii.