La Gravity Park, concurenţii au sfidat... gravitaţia!

Sporturile extreme reprezintă pentru foarte mulţi tineri o îndeletnicire pe cât de periculoasă, pe atât de frumoasă şi, implicit, tentantă. Tocmai de aceea, concursurile organizate la Gravity Park se bucură, de cele mai multe ori, de o participare numeroasă. Aşa a fost şi sâmbătă, la Gravity Summer Jam 2012, eveniment organizat de Administraţia Gravity Park, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa. Nimeni nu a ţinut cont de căzături, adrenalina fiind în prim plan, atât la spectaculoasele acrobaţii, dar şi la... căzături. S-au înscris 67 de concurenţi cu vârste cuprinse între 9 şi 27 de ani la probele de skateboarding (17 participanţi din Constanţa şi Bucureşti), rollerbladind (23 participanţi din Constanţa, Mangalia, Sibiu, Bucureşti, Iaşi), bike (13 concurenţi din Constanţa, Bucureşti, Plopeşti-Leordeni, Oneşti), climbing (14 concurenţi din Constanţa), arte urbane reprezentate de DJ Elf 317 şi de o sesiune de grafitti. Gravity Summer Jam a fost prima competiţie organizată în acest an, dând startul întrecerilor care se vor desfăşura în această vară la Gravity Park.

„A fost o ediţie super tare şi pot spune că mă aşteptam să câştig după cum am concurat. A fost relaxant, frumos, o vreme perfectă, m-am concentrat şi totul a fost bine. Nu este prima oară când particip la un concurs la Constanţa. Vin mereu cu plăcere la Gravity Park. Este cel mai tare parc de acest gen din ţară, un complex excelent, dotat cu tot ce este nevoie. Ca şi dificultate, sunt şi alte parcuri mai dificile, dar, per ansamblu, Gravity Park este cel mai tare“, a mărturisit câştigătorul probei de role, Mihai Marinescu. „Prima ediţie a unui concurs care s-a dorit a fi mai mult local şi cu câţiva concurenţi din ţară. Un concurs care deschide sezonul competiţional al sporturilor extreme în Constanţa şi sperăm să mai organizăm măcar două astfel de evenimente. Prestaţia constănţenilor a fost bună. Se vede că au progresat mult în cei patru ani de când s-a deschis Gravity Park“, a precizat şi organizatorul concursului, Radu Stoian.

Iată şi câştigătorii Gravity Summer Jam 2012: climbing - locul 1: Alin Rogoveanu (21,87 sec.) - Constanţa; locul 2: Andrei Dumitru (37,76 sec.) - Constanţa; locul 3: Gabriel Butnaru (43,55 sec.) - Constanţa; Best Crash (cea mai spectaculoasă căzătură): Ionuţ Popa - Constanţa; skate - locul 1: Petruţ Diatcu (Bucureşti), locul 2: Cristian Cohal (Bucureşti), locul 3: George Bulgaru (Constanţa), Best Trick (cel mai bun trick din concurs): Adrian Necula (Constanţa) - cu un Frontside Crail Grab la quarter-ul mediu; bike - locul 1: Sinan Coveltir (Bucureşti), locul 2: Mihail Botnarciuc (Constanţa), locul 3: Ciprian Luca (Constanţa), Best Trick (cel mai bun trick din concurs): Mihail Botnarciuc - cu un 360 tailwhip; role - locul 1: Mihai Militaru (Piteşti), locul 2: Ovidiu Ciolacu (Constanţa), locul 3: Kartal Horasanlî (Constanţa), Best Trick (cel mai bun trick din concurs): Marius Ozun (Constanţa) - cu un Misty Flip; Best Babe (cea mai bună participantă): Bianca Florea (Constanţa); Best Rookie (cel mai bun începător): Andrei Moroşanu (Constanţa). Organizatorii au oferit la final premii în valoare de 1.500 de euro, constând în produse specifice fiecărui sport în parte.