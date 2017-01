La HCM, au dezamăgit jucătorii cu experienţă

Meciul pierdut duminică, pe teren propriu, în faţa lui RK Zagreb, scor 26-28, în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei Cupelor, a generat nemulţumire în cadrul conducerii executive a formaţiei HCM Constanţa. Cel mai vehement s-a dovedit a fi directorul executiv al campioanei României, Nurhan Ali. “Dezamăgire e puţin spus faţă de ceea ce simt. Meciul l-am pierdut noi şi numai noi. Nu e posibil ca la acest nivel să te prezinţi cum s-au prezentat cîţiva dintre jucătorii noştri”, a declarat Nurhan Ali, care şi-a îndreptat şi tirul acuzaţiilor spre unii jucători. “Acest meci nu putea fi cîştigat cu Şoldănescu, Săulescu sau Petrovski, jucători de 22-23 de ani. Aveam nevoie de jucătorii cu experienţă, care împotriva croaţilor au dezamăgit. Aici mă refer la Adzic, Kajganic sau Dragicevic, acesta din urmă fiind în prima repriză de nerecunoscut. Sînt foarte dezamăgit şi de Mircea Muraru. Dacă el crede că a venit în vacanţă pe litoral se înşală foarte mult. La vară ne vom despărţi de unii jucători şi vom aduce alţii pentru că în oraşul Constanţa investiţiile sînt foarte mari, iar pretenţiile sînt pe măsură”, a adăugat directorul executiv al grupării constănţene.

“Calificarea se joacă la Zagreb”

Chiar dacă sînt conştienţi că RK Zagreb are prima şansă de accedere în optimi, jucătorii noşti nu au abdicat lupta pentru accederea în semifinalele Cupei Cupelor. De aceeaşi părere este şi antrenorul Lucian Râşniţă: “Mai este un meci. Acum şansele au trecut de partea echipei din Zagreb, dar ne vom duce să ne jucăm şansa. Avem în faţă trei meciuri foarte grele în decurs de o săptămînă, cu Steaua, cu RK Zagreb şi Dinamo”. Golgeterul lui HCM de duminică, Laurenţiu Toma, autor a 7 goluri, a deplîns greşelile numeroase care au dus la pierderea partidei, însă îşi păstrează optimismul: “Calificarea încă se joacă, însă pînă la Zagreb avem meciul din campionat cu Steaua, de joi. Trebuie să cîştigăm la Bucureşti pentru a merge relaxaţi în Croaţia”, a afirmat extrema dreaptă constănţeană, care a fost completat de omologul din partea opusă a semicercului, Mihai Timofte: “Am fost conştienţi că vom întîlni o echipă foarte puternică, ce a venit din Liga Campionilor. Probabil maturitatea şi experinţa în plus a croaţilor în competiţiile inter-cluburi şi-au spus cuvîntul la final. Ne-am dorit mult să învingem, însă greşelile noastre individuale ne-au făcut să pierdem. Nu abandonăm lupta şi vom merge în Croaţia cu încredere. Va fi foarte greu, însă ne păstrăm şansele noastre”, a declarat Timofte. Conducătorul de joc, Marius Stavrositu, nu s-a arătat deloc surprins de replica formaţiei din Zagreb: “Nu ne-au surprins cu absolut nimic. Ne-am surprins noi pe noi. Puteam mai mult, însă am pierdut pe mîna noastră. În Croaţia va fi cu totul altfel. Dacă vom elimina greşelile copilăreşti avem şanse la Zagreb”, a declarat Stavrositu, care a mulţumit publicului constănţean pentru susţinere: “Publicul a fost senzaţional şi s-a ridicat la aşteptările noastre. A fost un moment cînd am fost conduşi la şapte goluri diferenţă, iar publicul ne-a dat aripi şi ne-a ajutat să revenim şi chiar să preluăm conducerea”.