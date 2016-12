Gogu merge cu familia la iarbă verde. În fine, poate să se destrăbăleze. Ca să spargă timpanele celor din jur, s-a înarmat cu un set masiv de manele. Sînt manelele lui de fier şi de rezistenţă. Nu-i rezistă nimeni. În natură, Gogu se simte în largul lui. E locul adecvat pentru apucăturile sale de mic vandal alintat. S-a aprovizionat din timp cu lemne şi cărbuni. Credeţi că pentru grătar? Nici vorbă. Vrea să-i ţină în stare de alarmă pe pompieri. Pe urmă, într-un registru sentimental, aşa reuşeşte el să ilustreze focul inimii sale. Gogu este cunoscut ca un tip extrem de focos, situaţia sa fiind discutată în CSAT. Anul trecut, tot de 1 mai, a incendiat o glugă de coceni, punînd în pericol viitorul turismului din zonele rurale ale patriei. Lui Gogu îi place la nebunie să iasă la iarbă verde. Acolo îşi etalează calităţile de viţel la poarta nouă. Precum un cunoscut gazetar, iese în evidenţă prin privirea sa umedă. La iarbă verde, lui Gogu îi plac jocurile de-a vandalii. Distruge tot ceea îi iese în cale. Cînd aruncă gunoiul, din cauza miopiei, nu nimereşte coşul. Gogu confundă iarba verde cu jungla. Din acest motiv, de cum răsare soarele, se manifestă ca o maimuţă în călduri. E de-a dreptul caraghios. Ar trebui să-l vedeţi cum se manifestă cînd pătrunde în spaţiul şi pe păturile celor din jur. Face ca toţi dracii. Ieşitul la iarbă verde reprezintă pentru Gogu un prilej de supremă matoleală. Se gîdilă ori de cîte ori transformă sticlele în popice. Păduricea unde merge el să se aerisească seamănă cu o popicărie. Scăpat în mijlocul naturii, Gogu se străduieşte să-l imite pe Tarzan. Răcneşte cît îl ţin plămînii. Zbiară. Se tăvăleşte pe jos, prin praf, pe unde apucă… În schimb, suferă enorm că nu are liane la îndemînă. Singura liană din viaţa lui, Liana Pătraşcu, l-a părăsit definitiv şi irevocabil. La iarbă verde, Gogu are prilejul de a scoate la plimbare animalul de sub pielea sa. Să-l vedeţi ce grijuliu este cu el! Se mîngîie singur pe cap, ca un cîine care se caută de purici, şi face mişcări caraghioase ca şi cum ar da din coadă. La iarbă verde, Gogu se gudură pe lîngă cei care i-ar putea da de mîncare. Cel mai mult îl înduioşează clinchetul de sticle pline. La acest capitol, trebuie să recunosc, are ureche muzicală. Să-l vedeţi cum intonează imnul sticlelor cu bere. Un adevărat regal măgăresc. Pentru că, atunci cînd se produce vocal, Gogu rage ca un măgar aflat în exerciţiul funcţiunii. Misiunea cea mai de preţ a măgarului este să dea ora exactă. Şi, trebuie să vă spun, o face cu multă meticulozitate şi precizie. Din punct de vedere al ceasurilor, Gogu este un măgar elveţian. La iarbă verde, foarte mulţi de-alde Gogu îşi etalează cunoştinţele mîrlăneşti dobîndite în perioada cît au lipsit de acasă. E vorba despre perioada de graţie de şapte ani. La unii, intervalul de timp amintit a lăsat urme adînci, greu de vindecat. Pentru Gogu, iarba verde reprezintă hrana lui spirituală. Gogu paşte.