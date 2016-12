La închisoare pentru că a încercat să mituiască un poliţist

22:58:18 / 15 Ianuarie 2014

INCREDIBIL!!!!! ADRIAN CIPRIAN MOLDOVEANU CEL MAI MARE SPAGAR POSIBIL....I-A ANUNTAT PE PROCURORI INCREDIBIL : 1) CRESCATOR DE VACI, PATRON DE CASE DE PARURI,POSESOR BMW SERIA7,FILMAT PE YOUTUBE DORMIND IN TIMPUL SEVICIULUI,PRINS SI NEJUDECAT PENTRU LUARE DE MITA INCA DE ACUM 10 ANI CRED ,CASA TIP PALAT INCEPUTA IN MIHAIL KOGALNICEANU; DE UNDE FRATILOR PARINTII LUI SUNT OAMENI SIMPLI ;SOFER RESPECTIV VANZATOARE IN PREZENT AGENTA DE PAZA IN PARCUL DIN M KOG. AAA ERA SA UIT PE SIMPATICA LUI SOTIE O PLIMBA CU TAXIUL FOTU CRISTIAN LIDERUL DE SINDICAT DE LA AEROPORT .SAU CA UN BUNURA COLEG CE ESTE O DUCE ACASA DUPA CE PLEACA MASINILE DE TURA......