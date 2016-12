La închisoare pentru dare de mită

Tânărul de 27 de ani, din comuna constănţeană Ciobanu, acuzat că a încercat să mituiască doi poliţişti din localitatea Corbu, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa la un an şi două luni de închisoare cu executare. Marian Mirea a fost judecat, în stare de arest preventiv, pentru dare de mită şi conducerea unui autoturism pe drumurile publice cu permisul de suspendat. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 6 iunie, lucrătorii postului de poliţie Corbu aflaţi în patrulare au încercat să oprească un autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT 84 MTM. Pentru că Marian Mirea, şoferul maşinii, a accelerat la vederea oamenilor legii, aceştia au pornit în urmărirea lui. În cele din urmă, poliţiştii l-au găsit pe suspect pe strada Ion Stănei, din comuna Corbu, acolo unde au reuşit să-l imobilizeze. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că tânărul are permisul de conducere suspendat. Pentru a scăpa de dosarul penal, Marian Mirea le-a propus celor doi poliţişti care îl prinseseră, Cristian Marian Drăgan şi Alexandru Cocoloş, să le dea suma de 300 de euro. Poliţiştii au sesizat Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) Constanţa, iar pe 7 iunie, oamenii legii au pus la cale un flagrant, în care Marian Mirea a picat imediat. Procurorii spun că, în jurul orei 11.00, Marian Mirea a ajuns la postul de poliţie şi le-a dat celor doi poliţişti suma de 2.000 de lei, aşezând bancnotele sub un teanc de dosare de pe biroul lucrătorului de poliţie Cristian Marian Drăgan.