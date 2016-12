La Institutul „Parhon“, liste de aşteptare de un an

Institutul Naţional de Endocrinologie ”C.I. Parhon” are un deficit de personal de 100 de angajaţi, iar pacienţii pot avea de aşteptat şi un an pentru a fi consultaţi, a declarat managerul unităţii, Diana Loreta Păun. ”Redeschiderea policlinicii va reduce presiunea pe spital. În policlinică sunt cabinete de endocrinologie, ginecologie, andrologie, imagistică medicală. Anual, medicii oferă servicii în ambulatoriu pentru mai bine de 21.000 de pacienţi, pe lângă cei 30.000 internaţi. Redeschiderea policlinicii înseamnă oportunitate pentru pacient, care poate fi consultat în condiţii civilizate, cu atât mai mult cu cât avem posibilitatea de a acorda servicii în regim privat peste programul de lucru, fără afectarea activităţii medicale de zi”, a spus managerul. Ea a mai arătat că unii pacienţi de pe liste pot aştepta şi un an pentru a fi consultaţi de un medic şi că deficitul de personal este de 100. ”Sunt pacienţi care aşteaptă şi un an. Este adevărat. (...) Patologia endocrină a crescut foarte mult în România şi spun că poate ar fi cazul ca decidenţii să abordeze nişte politici de personal mai laxe, mai ales de promovare a tinerilor, ca ei să fie fidelizaţi şi să rămână în centrele în care au fost formaţi. Pentru că patologia endocrină este în creştere, există riscul să ajungem la situaţia de a nu mai avea timp pentru pacienţii noştri”, a spus managerul. Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a spus că, până în decembrie 2014, adică în numai patru luni de la deblocare, au fost angajate 4.000 de persoane în sistemul sanitar.