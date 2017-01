La ITM se înmulţesc reclamaţiile privind neplata salariilor

Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa au derulat, săptămîna trecută, o nouă campanie de control la nivelul agenţilor economici. Dacă, în ultimele luni, controalele au vizat sectorul construcţiilor, industria textilă, firmele de taximetrie şi primăriile din judeţ, inspectorii de muncă s-au orientat acum către Portul Constanţa. Timp de două zile, inspectorii ITM au verificat modul în care firmele angajatoare de pe platforma portuară respectă drepturile salariaţilor, dar şi condiţiile de lucru ale angajaţilor. \"Au fost efectuate 33 de controale în port, unde am depistat peste 70 de deficienţe pentru care am fost nevoiţi să aplicăm avertismente sau măsuri de remediere. Firmele controlate au avut probleme legate de respectarea timpului de lucru sau de completare a documentelor, astfel că pentru neîtocmirea Registrului de Evidenţă pentru salariaţi am fost nevoiţi să amendăm o singură societate, “Morunu” SRL, cu 2.000 de lei\", a declarat inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu. Acesta susţine că verificările au continuat pînă pe 13 martie şi în alte sectoare de activitate, unde au fost depistaţi şapte muncitori \"la negru\". \"Amenzile de 10.000 de lei pentru munca fără forme legale au fost aplicate societăţilor “Madent” SRL - 1, “Blue Nave” SRL - 2, “Daxi Cleaning” SRL - 1 şi “Ideal Construct” SRL - 3. Pe de altă parte, în această perioadă avem de-a face cu tot mai multe reclamaţii privind neplata salariilor de către angajatori. Chiar astăzi (ieri - n.r.) am primit o astfel de reclamaţie din partea unui grup de 50 de salariaţi ai firmei de pază “Romnaţional”, care nu şi-au mai primit banii cuveniţi de trei luni\", a mai afirmat Pleşu.