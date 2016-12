La Jocurile Mondiale Interuniversitare, Universitatea “Ovidius” a cîştigat turneul de futsal

În perioada 12-16 octombrie au avut loc la Milano Jocurile Mondiale Interuniversitare, competiţie ajunsă la ediţia a 11-a. S-a concurat la fotbal, baschet, volei (toate aceste sporturi la masculin şi feminin), plus fotbal în sală masculin. România a reuşit să cîştige două medalii de aur în Italia, prin echipa de futsal a Universităţii “Ovidius” din Constanţa şi prin cea de volei feminin a Universităţii din Bacău, campioană mondială interuniversitară pentru al treilea an consecutiv. În grupă, studenţii constănţeni, antrenaţi de Ionel Melenco şi George Muşat, au înregistrat următoarele rezultate: 2-9 cu Islamic Azad University, Karaj Branch (Iran, campioana din 2007 şi 2008), 24-3 cu University of Economics “Luigi Bocconi” (Italia), 8-1 cu University Santa Maria La Antigua (Panama) şi 6-3 cu Dmitri Mendeleyev University of Chemical Technology (Rusia, campioana din 2006). Clasată a doua în Grupa A, Constanţa a jucat în semifinală cu cîştigătoarea Grupei B, Middle East Technical University (Turcia), de care a dispus cu 10-7. În finală s-a reeditat meciul din grupă cu iranienii, dar de această dată cîştig de cauză au avut românii, învingători cu scorul de 2-1 (golurile victoriei au fost marcate de Mimi Stoica). „Ne-au surprins pe contraatac în primul meci, dar în finală ne-am apărat mult mai bine. Au fost meciuri foarte tari cu iranienii, aşa cum au recunoscut şi internaţionalii de la CIP Deva, toţi jucători cu mare experienţă”, a declarat Ionel Melenco. Ovidius cîştigă în premieră această competiţie, după ce a ocupat locurile 2 în 2006, 3 în 2007 şi 4 în 2008. Iată componenţa lotului Universităţii “Ovidiu”: Ciprian Resmeriţă şi Vlad Neagu - portari; Mimi Stoica, Gabi Dobre, Robert Lupu, Ion Al-Ioani, Cosmin Gherman, Marian Şotîrcă, Marian Şerban şi Cosmin Damian - jucători de cîmp.