La Mangalia, bîntuie duhul lui Stan Păţitul

Atacurile mediatice îndreptate împotriva echipei lui Tusac capătă adeseori conotaţii dintre cele mai comice. În funcţie de imperativele zilei, contestatarii primarului Mangalia intră în pielea mai multor personaje, folosind mimica şi replicile acestora. De cînd chestiunile privind dizolvarea Consiliului Local Mangalia au luat o turnură serioasă, problema urmînd a fi soluţionată în instanţă, bîntuie duhul lui Stan Păţitul. Fript de mai multe ori cu iaurt de casă, Stan Păţitul a realizat că, în situaţia repetării alegerilor locale, s-ar putea să nu mai prindă niciun loc în Consiliul Local Mangalia. Sigur, la început, a persiflat la scenă deschisă gestul curajos şi normal al primarului de a dizolva Consiliul Local, care devenise epicentrul scandalurilor politice de uz casnic de pretutindeni. Amar de vreme, perioadă în care Stan Păţitul şi-a suflat singur în degetul fript cu iaurt de casă prins în cămara lui John, activitatea Primăriei Mangalia a fost blocată la mantinelă. Stan Păţitul, aflat pe cai mari la acea oră, făcea tot timpul pe deşteptul, persifla interesul general şi îşi arăta muşchii din lapte praf, dar care, la anumite ore din zi, cînd Primăria era “ moartă”, puteau fi confundaţi cu nuanţa de iute ca oţelul. După ce a tras obloanele Consiliului Local, ca să arate tuturor cine dă ora exactă în Mangalia, Stan Păţitul a revenit la sentimente mai bune. Mai mult decît atît, în ciuda orgoliilor care şi iau adeseori minţile, încearcă, fie că se află în spatele lui Mincă, viceprimarul neoficial, fie pe linie cu Ion Anghel, conducătorul unic peremist, să dreagă busuiocul! În acest moment, la Mangalia, Stan Păţitul, disperat că va rămîne în afara algoritmului politic pe baza căruia se va constitui noul Consiliu Local, bate din pinteni pentru renaşterea spiritului care a aţîţat proletariatul împotriva clasei exploatatoare. Ca atare, sînt reinventate tezele educative ale muncii pentru binele şi bunăstarea poporului. E drept, în ultima vreme, la noi, cei mai mulţi se fac că muncesc. Dar, nu-i aşa?, gestul contează! De cîteva zile încoace, Stan Păţitul a acreditat ideea, bine măsluită din punct de vedere propagandistic, pentru că tot românul este un gurist, că pe domnii consilieri răzvrătiţi i-a apucat un dor de muncă de nu-şi mai găsesc liniştea în aşternut! E jale mare! Toată coaliţia lui Iorguş vrea să muncească pe brînci, numai că, ce te faci!, nu-i lasă consilierii pesedişti, zugrăviţi, în aceste zile, ca fiind “duşmanii poporului”! Unde am mai întîlnit noi tezele şi teoriile cu “duşmanii poporului”? Deloc întîmplător, Stan Păţitul, care-şi scuipă în sîn să nu se dizolve Consiliul Local, este susţinut frenetic şi cu argumente propagandistice dintre cele mai bombastice de cei care acţionează strîns uniţi în jurul lui Zanfir Iorguş. Stim cu toţii şi de ce. Oameni fiind, înţelegem şi frustrările domnului deputat, care ar fi vrut să cumuleze Parlamentul cu Primăria precum altcineva cu Marea Adunare Naţională. Subit, peste noapte, pe domnii consilieri în cauză i-a apucat hărnicia şi dorinţa de a da ce-i mai bun din ei! Da’, ce să faci?, nu-i lasă “reacţiunea pesedistă” şi “rămăşiţele burgheze” din F.D., reprezentate de Constantin Filimon şi Florin Maftei! Ca să fie cît mai convingători cu putinţă, au scăpat prin presă şi un comunicat cu tot felul de planuri de dezvoltare şi cu strategiile lui peşte, ţinînd cont de faptul că s-a dat dezlegare la înotătoare. Toată furia proletară a izbucnit la cîteva minute după ce, plecat spre Bucureşti, la un tîrg de turism, primarul Tusac a trecut de punctul strategic numit Drajna. Deloc întîmplător, printre vocile baritonale care forţează reluarea activităţii Consiliului Local stabilite de consilierii răzvătiţi, se numără exact cei care consideră că soarele răsare numai cînd Iorguş apare! Zilele trecute, aflîndu-mă în faţa sediului PD-L Constanţa, am admirat, ca simplu cetăţean, maşina de lux din care au coborît, cu reflexe împrumutate de la Cotroceni, domnii Iorguş şi Foleanu. Nu ştiu de ce aşteptam ca din portbagajul limuzinei, unul care face cît o maşină întreagă, să coboare: Laura Condur, Ioan Griguţă, Sorin Cucoranu, viitorul primar al Mangaliei?, Ion Mincă, viceprimarul neoficial, Ion Anghel, această minunată maşinărie a PRM, şi toţi ceilalţi politicieni atît de dragi blajinului domn Iorguş, mare om de omenie! Nu am mai plîns cu atîta foc de cînd şi-a dat demisia Elena Băsescu din PD-L, jucăria preferată a tatălui ei…Mare pierdere!