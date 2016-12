La Mangalia, coșurile de gunoi se fură ca-n codru

08:48:09 / 27 Aprilie 2015

Sa se aplkice pedepse legale fara mila

Cand vor fi montate camere de supraveghere,se va vedea cine are apucaturi necivilizate. Ramane ca si faptele sa fie pedepsite imediat,fara nici un fel de discutie. Nici in Germania sau Austria nu ar fi fost altfel daca legile nu s-ar fi aplicat sever,imediat si fara discriminare. Chiar si soferii tembeli romani conduc regulamentar in strainatate,pentru ca stiu ca nu e de gluma cu pedepsele Sa lasam blandetea fata de infractori indiferent de varsta lor si va fi bine.