La Mangalia, frica păzeşte bostanii!

01:34:20 / 16 Februarie 2014

Ce rai suntem

Eu am 700 de lei pe membru de familie si nu primesc subventie. Muncesc de dimineata pana seara la 19 am un baietel si platesc 750 de lei caldura pe decembrie. Nu am masina sau alte bunuri. Asan tiganul nu munceste. El , baiatul si nepotul lui fura de la Lidl si jecmanesc clientii prin baruri , au masina de bulgaria. Au venit de cel putin 3000 lei lunar. El e subventionat. This is Romania. El e cinstit ca nu are datorii , platim noi prostii. Noi suntem rai platnici , nesimtiti.