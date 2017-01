La MT nu se mai cumpără decât pixuri!

La unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor (MT) nu se mai cumpără decât pixuri! Fără maşini, clădiri, mobilă sau sisteme IT! Şi asta la ordinul ministrului Dan Şova, care va aproba personal excepţiile, dacă va fi cazul. Ca să facem aici o mică paranteză, ordinul ministrului ne face să credem că, până acum, la MT se cumpărau toate aceste lucruri?! S-ar părea că... da! "Cu toţii suntem conştienţi de risipa nejustificată care se produce în unităţile de stat, că sunt companii naţionale, că sunt autorităţi publice, că sunt autofinanţate. Vreau să vă spun că mă deranjează termenul de „autofinanţare“. Toate autorităţile statului care au autofinanţare, în fapt, sunt concesionari de taxe şi impozite de la statul român, pentru că nu prestează activitate economică. Ei pun taxe şi le iau în numele statului român. Nu cred că, din aceste taxe care aparţin statului român şi pe care le plătesc contribuabilii români, este normal nici să cumperi clădiri, nici să renovezi clădiri, nici să-ţi cumperi maşini scumpe sau mobilier scump", a spus ministrul Transporturilor, într-o conferinţă de presă. Şova a arătat că a emis la 10 aprilie un ordin valabil pentru toate cele 39 de unităţi subordonate ale MT prin care sunt interzise achiziţionarea de autoturisme noi, închirierea sau achiziţia de spaţii, realizarea oricăror amenajări interioare pentru spaţii existente, construcţia de clădiri noi sau reabilitări de clădiri, achiziţia de mobilier sau sisteme IT. "Normal că există unităţi din subordine, de exemplu, aşa cum este Registrul Român, care se pare că are nişte obligaţii ce ţin de legislaţia europeană pentru aplicarea unui anumit software. În aceste situaţii, procedura reglementată de ordin este că se votează în Consiliul de Administraţie sau de Supraveghere propunerea către ministru de acceptare a unei exceptări de la acest ordin, pentru a putea verifica în ce măsură se justifică şi care este motivul real", a precizat ministrul.