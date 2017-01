La mulţi ani, Mioara Velicu!

Optimistă şi sprinţară, Mioara Velicu pare să se fi născut pentru scenă. La cei 66 de ani pe care îi aniversează astăzi, îndrăgita solistă de muzică populară îşi doreşte multă sănătate, putere de muncă, o schimbare în bine în România contemporană şi... cât mai multe aplauze.

Reporter (Rep.) : Cum vă sărbătoriţi ziua de naştere?

Mioara Velicu (M. V.) : Ziua mea de naştere o petrec la o televiziune, cu colegi dragi mie, iar în familie o să petrec după ce plec de acolo. Mă duc la ţară, pentru că acolo am o căsuţă, unde stau din primăvară în toamnă şi iarna vin în Bucureşti. Cine nu are părinţi sau bunici la ţară pierde extraordinar de mult. Legătura cu satul natal nu am pierdut-o niciodată. Acolo, unde e casa mea natală, pe care o am de la măicuţa mea, mă duc mereu cu drag, mă întâlnesc cu oamenii din satul meu, ne sfătuim şi ne ajutăm unul pe altul şi asta îmi dă foarte multă energie pentru a merge mai departe.

Rep.: Le pregătiţi iubitorilor de folclor un dar de sărbători?

M. V.: Am scos de curând un nou CD, cu orchestra „Lăutarii” din Chişinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros, dar pregătesc un nou album care va apărea de Crăciun cu maestrul Ioan Cobâlă şi „Rapsozii Botoşanilor”. Am 18 piese noi, foarte frumoase, pe care abia aştept să le prezint publicului meu drag. Sunt piese inedite, oferite de maestrul Ioan Cobâlă, o adevărată enciclopedie de folclor.

Rep.: Cum vă simţiţi după 47 de ani de cântec şi de folclor?

M. V.: Mă simt aptă pentru a cânta şi pot spune încă multe de acum înainte, numai sănătate să fie. Eu nu sunt o solistă fabricată, ştiu să cânt de mică, am moştenit-o pe măicuţa mea. Spre nefericirea mea, nu am pe nimeni din familie care să mă moştenească.

Rep.: Familia v-a susţinut dintotdeauna în activitatea dvs.?

M. V.: Eu şi fraţii mei cântăm cu toţii. Bărbatului meu, Nicolae Martinescu, fostul mare campion mondial şi olimpic la lupte greco-romane, îi place foarte mult muzica, deşi nu are... ureche muzicală. Este un critic foarte bun. Să ai familia aproape te ajută, îţi dă imbold şi poţi face multe lucruri frumoase. Ne împăcăm foarte bine, nu am fost niciodată geloşi unul pe altul, ceea ce a contat foarte mult.

Rep.: Ce vă doriţi la ceas aniversar?

M. V.: Îmi doresc sănătate multă şi să se schimbe ceva în bine, mai ales pentru noi, cei de vârsta a treia şi pentru tineret, dar parcă ei au mai multă putere. E din ce în ce mai greu pentru bătrâni, deşi eu, cu meseria mea, nu mă plâng. Cel mai frumos dar pe care l-am primit au fost aplauzele publicului, care m-au menţinut pe scenă până la ora actuală şi sper să mă menţină în continuare.