La Mulți Ani, România!

04:05:17 / 01 Decembrie 2015

Noaptea Antinationala a Rromarlaniei

Nu voi intelege niciodata de ce sunt "oameni" ce vor sa fie militarati, sa se'mpauneze precum papagalii multicolorati si sa faca gesturi de maimutza! Cand, literal, Tara arde, babele militarate se...frezeaza si'mpomadeaza cu odikklon, ca sa'l onorabieze pe Fuhrerul 'tutulor' Rromarlanilor. Peste 60% din copilasi supravietuiesc sub limita saraciei, iar maimutele'astea militarate se dau in stamba. Ca s'arate ce? Ca Romania a fost DISTRUSA si transformata'n bantustanul abisal Rromarlania! Stim si noi, nu mai trebuie s'o demonstreze TRADATORII lui Izmana, generalablilul de patru stele-verzi'n "creier" ce, n'asa, si'a tras si gashka politicastra ce vrea...progresul Rromarlaniei. Noi, Romanii, avem EXPERIENTA TRAGICA a armataratei "comuniste" ce, impreuna cu Securitatea satanica au format burghezia rosie ce a fost INSTRUMENTUL DIABOLIC de indoctrinare ceausista si opresiune a bietului bobor! Ei, militaratii si securistii satanici, l'au TRADAT pe Ceaus si au adus kkpIUDAlismul in fosta Romanie. Iar acum, umiliti si ei, precum toata rromarlanimea, se dau, totusi, in spectacol. De ce? Romania nu mai exista! Teritoriul ei este folosit de Satan Jewnglishtanezul, pentru viitoarele razboaie impotriva Rusilor! Poporul s'a rispit in cele patru zari! Militaratii mai au o singura "misiune" - sa'i apere de...cersetori si nefavorizati, pe politicastri interni si gorilele babeliste ce vin la FURAT si abuzat copiii! Ushhhh! Papagali ilari cu pushkoace'n gheare! Amerikknarii nu au incredere in voi, tradatori de profesie.