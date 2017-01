“La mulţi ani, Techirghiol!”

Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan: „Mă bucur că am putut şi anul acesta să organizăm sărbătoarea oraşului, chiar dacă este un an greu. Este, de fapt, sărbătoarea noastră, a tuturor locuitorilor, şi am dorit să le oferim şi turiştilor care v