La nivel mondial, numărul persoanelor strămutate a crescut cu 6 milioane într-un an

Numărul persoanelor strămutate la nivel mondial a crescut într-un an cu 6 milioane, creşterea fiind cauzată, în principal, de războiul din Siria, iar ţări ca Pakistanul, Iranul şi Libanul găzduiesc cei mai mulţi refugiaţi, potrivit unui raport al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi. Datele privind fenomenul de deplasare din raportul Global Trends publicat de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) se referă la trei grupuri, respectiv refugiaţi, solicitanţi de azil şi persoane deplasate intern. Potrivit Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi, în rândul acestora, numărul refugiaţilor a atins 16,7 milioane la nivel mondial, dintre care 11,7 milioane se află sub protecţia UNHCR, restul fiind înregistraţi la Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţii Palestinieni (United Nations Relief and Works Agency for Palestine). "Aceste cifre totale sunt cele mai ridicate raportate de UNHCR din 2001 încoace. În plus, mai bine de jumătate dintre refugiaţii sub protecţia UNHCR (6,3 milioane) se aflau, la finele anului 2013, în exil de peste cinci ani", precizează autorii raportului. După ţara de origine, cele mai semnificative populaţii de refugiaţi aflaţi sub protecţia UNHCR sunt afganii, sirienii şi somalezii - împreună reprezentând peste jumătate din totalul refugiaţilor la nivel global. Pakistanul, Iranul şi Libanul au găzduit mai mulţi refugiaţi decât alte ţări. După regiune, Asia şi zona Pacificului au înregistrat cele mai mari populaţii de refugiaţi, în total 3,5 milioane de oameni. Africa Subsahariană a înregistrat un număr de 2,9 milioane de oameni, în timp ce Orientul Mijlociu şi Africa de Nord - 2,6 milioane, se arată în raport.

2013 - NUMĂR-RECORD DE SOLICITANŢI DE AZIL În plus faţă de refugiaţi, anul trecut, 1,1 milioane de oameni au depus cereri de azil, majoritatea dintre aceştia în ţări dezvoltate. Astfel, Germania a devenit, în 2013, ţara cu cele mai multe cereri noi de azil. "Un număr-record, 25.300 de cereri de azil, au venit din partea copiilor care au fost separaţi de părinţii lor sau care nu sunt însoţiţi de aceştia. Sirienii au depus 64.300 de cereri, mai multe decât orice altă naţionalitate, urmaţi de solicitanţii de azil din Republica Democrată Congo (60.400) şi Myanmar (57.400)", mai precizează sursa citată.

Şi numărul celor care au fost forţaţi să îşi părăsească propriile case, dar au rămas în ţara de origine a înregistrat un record de 33,3 milioane de oameni, reprezentând cea mai semnificativă creştere comparativ cu orice alt grup inclus în raportul Global Trends.

Raportul mai arată că 51,2 milioane de oameni se aflau în situaţie de deplasare forţată la finele anului 2013, cu 6 milioane mai mulţi decât cei 45,2 milioane raportaţi în 2012, fenomenul deplasării forţate la nivel global depăşind numărul de 50 de milioane pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial. Această creştere semnificativă a fost cauzată, în principal, de războiul din Siria, care, la finalul anului trecut, a forţat 2,5 milioane de oameni să devină refugiaţi şi 6,5 de milioane de persoane să fie deplasate intern.

APATRIZII În ceea ce priveşte populaţia de apatrizi, reprezentanţii UNHCR arată că nu este inclusă în cele 51,2 milioane de persoane deplasate forţat deoarece "apatridia nu are neapărat legătură cu fenomenul deplasării".

"Apatridia este dificil de cuantificat cu precizie, atât din cauza dificultăţilor inerente ale administraţiilor de stat şi ale UNHCR de a contoriza numărul persoanelor fără cetăţenie şi documente relevante, cât şi din cauza faptului că o serie de ţări nu colectează date în legătură cu populaţiile pe care nu le consideră ca reprezentând propriii cetăţeni. Pentru 2013, agenţiile UNHCR la nivel mondial au raportat un număr de aproximativ 3,5 milioane de apatrizi, însă aceștia reprezintă aproximativ o treime din numărul de oameni estimaţi a fi apatrizi la nivel global", sa mai precizează în raport.