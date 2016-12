Pregătiți-vă ghetuțele pentru că la noapte vine Moș Nicolae! Dacă am fost cuminți anul acesta, ne va lăsa multe daruri, însă dacă am fost neascultători, el ne va lăsa doar o nuielușă. Cu siguranță v-ați pus întrebarea: Cine a fost Moș Nicolae și de ce vine în fiecare an cu dulciuri sau, din contră, cu nuiele?

POVESTEA LUI MOȘ NICOLAE Sfântul Nicolae, cel pe care îl iubesc atât de mult copiii și pe care îl sărbătorim în fiecare an la 6 decembrie, Patron al Greciei și al multor orașe din Apusul Europei, este unul din cei mai populari sfinți ai creștinătății. Numele lui este sinonim cu dărnicia și compasiunea, dar și cu darurile aduse copiilor. De fapt, întreaga lună decembrie este considerată luna cadourilor, chiar și în ortodoxie. Și asta pentru că Dumnezeu a dăruit omenirii pe Fiul Său, Iisus Hristos, a cărui Naștere o sărbătorim la 25 decembrie.

PROTECTORUL CELOR SĂRACI Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a născut în localitatea Patara din Asia Mică, în cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie de oameni înstăriți, creștini devotați. Crescut în spiritul povețelor creștine, Sfântul Nicolae și-a oferit întreaga moștenire pentru a-i ajuta pe nevoiași. De numele sfântului sunt legate mai multe legende. Una din aceste povești spune că Sf. Nicolae, pe vremea când era episcop, ar fi mers în localitatea Demre, din Turcia de astăzi, o localitate cu oameni săraci. Într-una din seri, trecând pe lângă casa unui văduv cu trei fete, aflate în pericol de a ajunge sclave pentru ca nu aveau o zestre suficientă pentru a-și găsi un soț, Sf. Nicolae a luat trei pungi de galbeni și le-a pus în cizmele fetelor. Obiceiul a rămas până la noi, atunci când copiii, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, își așteaptă în cizmulițe darurile. Însă câteodată se întâmplă ca cei neascultători să găsească în cizme nuielușe. Explicația vine de la preotul paroh de la Biserica Sf. Nicolae Vechi din Constanța, aflată lângă Catedrala Arhiepiscopală Petru și Pavel. Părintele Marius Moșteanu ne povestește că, în timpul vieții Sf. Nicolae, un slujitor al bisericii pe nume Arie a început să învețe în mod eronat învățăturile Bisericii. La sinodul ecumenic a fost chemat să spună dacă învățătura era eronată și a fost întrebat de trei ori, iar a treia oară când a mințit, Sf. Nicolae i-a dat o palmă. Astfel, potrivit bisericii, de la palma Sfantului Nicolae a rămas obiceiul ca, la 6 decembrie, cei neascultători să fie loviți cu nuielușa. Sf. Nicolae a știut, însă, că după mustrare se cere mângâiere. El a făcut multe daruri săracilor. Dar nu este numai protectorul celor săraci și al copiilor, ci și al marinarilor și victimelor judecăților nedrepte, fiind venerat în întreaga lume. Sf. Ierarh Nicolae a murit în 340, iar moaștele sale sunt păstrate în Bari, în sudul Italiei.

MOȘ NICOLAE VINE ȘI LA CONSTANȚA Preotul de la Biserica Sf. Nicolae Vechi din Constanța, din preajma Arhiepiscopiei, Marius Moșteanu este de 19 ani Moș Nicolae pentru copiii din Constanța. Sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 10.30, cei mici care se vor împărtăși la biserică, dar și cei mari care s-au spovedit deja, vor primi mai multe daruri. ”Anul acesta, de Moș Nicolae, o să umplem mai multe cizmulițe pentru copii, în care va fi și o nuielușă, însă de zahăr”, a spus părintele.

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae

Tradiţia spune că dacă ninge de Moş Nicolae, anul care vine va aduce rod bogat în grădini şi pe ogoare. Este bine ca un bulgăre din această zăpadă să fie adus în casă şi să fie pus într-un vas, apa obţinută turnându-se în ghivecele cu flori. În felul acesta membrii familiei vor sărbători şi petrece iarna cu sănătate şi spor.

Cu ocazia prăznuirii Sf. Ierarh Nicolae, au loc mai multe evenimente pentru credincioșii din Constanța. Vineri, 5 decembrie, în ajunul sărbătoririi Sf. Nicolae, de la ora 17.00, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Vecernia la biserica „Sfântul Nicolae” din cartierul constănțean Coiciu (Str. Răzoare, nr. 68). Sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 8.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” din comuna 23 August. Tot sâmbătă, de la 18.00, ierarhul Tomisului va participa la concertul de colinde „La naşterea veşniciei”, susţinut de către Grupul folcloric „Fiii Putnei”, pe scena Casei de Cultură din Constanţa.

Moș Nicolae în alte țări

Multe țări și-au păstrat propriile obiceiuri și tradiții de Sfântul Nicolae. În unele culturi, Sfântul Nicolae călătorește cu un însoțitor care îl ajută. În Olanda, episcopul călătorește pe un vapor, sosind la 6 decembrie. Are la el o carte mare, din care află cum s-au purtat copiii olandezi în timpul anului. Cei cuminți sunt răsplătiți cu daruri, iar cei obraznici sunt luați de asistentul său, Black Peter. În Germania, Sf. Nicolae călătorește tot cu un însoțitor, care vine cu un sac în spate și o nuia în mână. Copiii obraznici sunt pedepsiți cu lovituri de nuia. La creștinii din Ghana, moșul care aduce daruri vine din junglă, în timp ce în Hawai, el coboară din barcă. În Danemarca, cel care aduce daruri cară un sac în spinare și este purtat de reni. Copiii pregătesc o farfurie cu lapte sau o budinca de orez, în speranța că aceasta va fi mâncată de elfi, personaje despre care se crede că îl ajută pe cel care aduce daruri. Polonezii cred că darurile vin de la stele, în timp ce ungurii spun că ele sunt aduse de îngeri.