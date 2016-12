La noi - vreme frumoasă, în restul țării va fi frig!

Vreme caldă va mai fi și în următoarele două zile, în Dobrogea. Astfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vineri, 20 noiembrie, temperatura maximă va ajunge la 18 grade C şi cerul va fi variabil, parțial înnorat. Sâmbătă, 21 noiembrie, vremea va fi frumoasă la malul mării, numai bună de o plimbare. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 19 grade C, iar cele minime între 11 și 13 grade C. Vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și de câțiva nori pe cer. Dacă la noi va fi plăcut, spre sfârşitul săptămânii vremea se răceşte în vest, centru şi nord, astfel că duminică sunt posibile ninsori şi lapoviţă în aceste zone, dar şi la munte. Meteorologii spun că, în Dobrogea, temperatura aerului va scădea uşor de la o zi la alta, începând din 24 noiembrie, astfel încât valorile termice se vor apropia de mediile multianuale ale ultimei decade a lunii noiembrie. Prin urmare, maximele diurne vor fi, în medie, de 8 - 10 grade C, iar minimele nocturne de 2 - 4 grade C.