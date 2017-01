„La noi nu prea se cumpără muzică”

Formaţia Byron se află, în această perioadă, în plin turneu naţional de promovare a celui mai nou DVD, „Live Underground”, filmat în Salina Turda, la peste 100 de metri sub pământ. După lansările care au avut loc deja, luna aceasta, la Bucureşti, Constanţa, Târgovişte, Iaşi şi Piatra Neamţ, următoarele opriri ale formaţiei vor fi: Sibiu - 24 mai, Cluj - 25 mai, Târgu Mureş - 26 mai, din nou Bucureşti - 2 iunie, Bacău - 8 iunie şi Timişoara - 15 iunie.

După ce a dat startul turneului naţional, prima destinaţie fiind chiar Constanţa, în urmă cu două săptămâni, solistul grupului Byron, Daniel Radu, a acordat un interviu în exclusivitate cotidianului „Telegraf”, în care a vorbit despre activitatea trupei şi despre noul DVD.

Cum a primit publicul lansarea DVD-ului „Live Underground”?

În Bucureşti au fost câteva sute de persoane, însă la show-ul de lansare a ultimului album, au fost peste 1000. La anumite proiecte, în afară de concertele în care lansăm albume, publicul este foarte slab reprezentat. Chemăm lumea la diferite activităţi şi suntem, de regulă, câţiva... şi o să fim câţiva şi peste zece ani, pentru că trend-ul comercial are un target care nu vizează cultura artistică. Este luna mai şi publicul preferă să stea la terase, însă iarna, publicul de la concerte se dublează. Mă aştept la un public redus ca număr, la concertele din acest turneu, însă sper să mă înşel.

Cum credeţi că ar trebui promovat un astfel de material?

Noi ne încăpăţânăm, oricum, să facem lucrurile aşa cum trebuie. Scoatem un album, îl promovăm prin turneu, în concerte, lansăm un DVD de promovare a vreunui eveniment mai deosebit, chemăm lumea prin anunţuri. Noi ne facem treaba aşa cum e normal, indiferent de piedici. De aici încolo, nu mai depinde doar de noi.

În ce loc „atipic” pentru concert vă doriţi să mai cântaţi?

Ne dorim să concertăm şi pe... lună sau pe altă planetă, dacă se poate! Lăsând gluma la o parte, chiar am avut, recent, o doleanţă şi i-am spus managerului că trebuie neapărat să facem un concert într-o sală mare, normală, special amenajată pentru astfel de evenimente. La Târgu Mureş, am mai făcut o „boacănă” şi ne-am urcat într-un bastion medieval, în mansarda căruia am cântat.

În ce zone din ţară aveţi cei mai mulţI fani?

În Bucureşti, avem, în mod clar, cel mai numeros public, dar este ceva firesc, pentru că acolo este cea mai mare populaţie. Mai suntem bine primiţi în oraşele mari din vestul ţării şi din Ardeal.

Consideraţi un avantaj faptul că aveţi în repertoriu piese în limba engleză?

Este şi un avantaj, dar şi un dezavantaj să cânţi în engleză. Un avantaj este faptul că ne putem extinde pe internet şi există posibilitatea să fim ascultaţi în afara graniţelor, însă dezavantajul constă în faptul că, cel puţin la noi, puţină lume cunoaşte limba engleză şi asta este o realitate.

Aţi cântat şi peste hotare?

Am cântat, până în prezent, în Bosnia şi în Republica Moldova. La Chişinău, am fost primiţi excepţional, dar şi bosniacii au fost primitori. Bosnia arată, însă, exact ca România în urmă cu mai mult de zece ani.

Cât timp a durat realizarea integrală a DVD-ului?

În mod normal, ar fi trebuit să dureze câteva luni, însă la noi a durat mai mult de un an, timp în care am lansat şi primul album cu piese în limba română, intitulat „Perfect” şi astfel activităţile s-au suprapus.

Ce aşteptări aveţi de la acest material video inedit?

Pe măsură ce turneul avansează, noi începem să ne... „îmbătăm”, nu cu apă rece, pentru că nu este cazul, însă începem să ne dăm seama care este exact impactul proiectului. Nu ne gândim prea mult la vânzări, pentru că la noi nu prea se cumpără muzică. Ne lansăm pe I-Tunes, ne promovăm cum şi pe unde putem, ne facem treaba aşa cum trebuie, ca să nu avem nimic de regretat.