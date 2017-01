La orizont, ediția a 26-a a Trofeului „Telegraf“

20:20:36 / 03 Ianuarie 2017

HCD

Numai turenu nu o sa fie asta.....o sa se rupa la picioare ....lumea nu prea stie ce e ala futsal....ca si anul precedent toata lumea la picioare ca altceva nu stie...s-a stricat si turenul asta ...in loc sa se joace frumos linistit fara faulturi dalea de iti da cu piciorul pana la cap....numai ciobani... IN CONSTANTA DOAR HCD CONTEAZA forta HC DPBROGEA SUD CPNSTANTA VIITORII CAMPIONI ..VREM SA II VEDEM DIN NOU IN EHF CHAMPIONS LEAGUE FORTA RUDI BURICEA SI TOMA FORTA POWER