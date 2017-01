La pândă după... spargere

Are un studio foto în zona Delfinariu, din Constanţa, şi credea că lacătele montate la uşă îi vor ţine departe pe infractori. În urmă cu două săptămâni, însă, a avut ghinionul ca hoţii să îi calce pragul şi să îi fure aparatură în valoare de 50.000 de lei. Este povestea unui fotograf din Constanţa care a reuşit, ieri dimineaţă, să reintre în posesia bunurilor ce i-au fost şterpelite în urmă cu mai bine de două săptămâni. Întreaga istorie a început în noaptea de 1 spre 2 decembrie, atunci când mai mulţi indivizi au tăiat lacătele uşii de acces şi au pătruns în studioul păgubitului, de unde au furat mai multe aparate foto. Proprietarul a descoperit în dimineaţa zilei următoare că a avut “oaspeţi” neinvitaţi, aşa că a cerut ajutorul poliţiştilor. “Ascundeam mereu geanta cu aparatul profesional sub un sac. Mă gândeam că, dacă vin hoţii, nu au cum să o găsească acolo. Ghinionul meu a fost că, după ce au intrat, indivizii au avut probabil nevoie de sac pentru a căra bunurile furate. Când l-au luat, au văzut şi geanta. Nu s-au uitat la ce fură, au luat de-a valma tot ce le-a picat în mână, inclusiv aparate mai vechi, defecte, care erau aşezate în vitrină”, a declarat proprietarul studioului, Vladimir Brişcariu.

A DORMIT DOUĂ NOPŢI ÎN MAGAZIN, ÎN SPERANŢA CĂ HOŢII VOR REVENI ŞI ÎI VA PRINDE ÎNAINTEA POLIŢIEI

A FĂCUT PE POLIŢISTUL În încercarea de a face rost de informaţii importante pentru ancheta pornită de poliţiştii Secţiei 1, Vladimir Brişcariu a mers să stea de vorbă cu vecinii. Spera că va reuşi să afle dacă oamenii au auzit alarma, la ce oră a sunat, dar şi alte detalii despre furt. Mai mult, păgubitul a încercat să-i prindă de unul singur pe hoţi. „Întâmplarea face că vecinii de deasupra nu erau acasă în noaptea în care a avut loc furtul, aşa că pe hoţi nu i-a deranjat nimeni. Eu m-am gândit că ăştia or să se întoarcă şi am rugat pe cineva să mă încuie în studio. Am dormit două nopţi acolo, în frig, imaginându-mi că hoţii vor reveni să fure ce mai era de furat şi că îi voi prinde în flagrant”, a povestit, râzând, bărbatul.

FLAGRANT Poliţiştii au făcut mai multe verificări şi, în scurt timp, au reuşit să îi identifice pe suspecţi - Cristian Turcu, de 25 de ani, Mihai Laurenţiu Dincuţă, de 20 de ani, Gheorghe Cătălin Moldoveanu, de 24 de ani, şi Dumitru Marin Pătru, de 26 de ani, toţi din localitatea Cobadin. Oamenii legii i-au supravegheat pe indivizi, le-au ascultat telefoanele şi aşa au aflat că aceştia au găsit un cumpărător pentru aparatele foto furate şi că urmau să plece la Braşov pentru a încheia afacerea. Oamenii legii au acţionat imediat. „Indivizii au fost prinşi la intrarea în Feteşti, mai precis, la Punctul de Taxare. Se duceau să valorifice camerele, contra sumei de 15.000 de lei. Unele dintre bunurile furate au fost recuperate în urma flagrantului. Ulterior, joi şi vineri, am făcut cinci percheziţii domiciliare şi am recuperat restul prejudiciului. La locuinţele suspecţilor am găsit şi alte bunuri, precum plasme, ceasuri, calculatoare sau laptopuri. În sarcina acestora urmează a se reţine şi comiterea altor infracţiuni de furt”, a declarat şeful Secţiei 1 Poliţie Constanţa, cms. şef Valentin Ciovică.

CĂUTAŢI În urma flagrantului au fost prinşi Cristian Turcu, Mihai Laurenţiu Dincuţă, dar şi fratele lui Turcu, Dumitru, care le-a asigurat transportul, el fiind cercetat acum pentru tăinuire. Cristian Turcu a ajuns în arestul Poliţiei, în timp ce Dincuţă a primit interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu. Poliţiştii îi caută şi pe ceilalţi doi indivizi implicaţi în furtul aparatelor foto, despre care au informaţii că ar fi fugit din ţară şi s-ar afla în Anglia şi Germania.

IMPENETRABIL Ieri dimineaţă, proprietarul studioului a aflat că hoţii au fost prinşi şi că toate bunurile sale au fost recuperate. “Eu credeam că sunt impenetrabil, că la studio nu se poate intra aşa uşor. După ce mi-a fost spart studioul, mi-am luat măsuri şi am mai pus un lanţ, mai multe lacăte şi atunci am zis: gata, chiar că nu se mai poate întâmpla nimic. Acum însă, când am văzut cu ce sculă mi-au spart lacătele, respectiv “gura de lup”, îmi dau seama că degeaba am tot ce am”, a adăugat, râzând, păgubitul.