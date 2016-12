La PDL începe balul alegerilor de partid. Deschiderea o vor face pedeliştii din Mangalia. Scenariul preconizat este deja cunoscut. Există un singur candidat şi un singur favorit al alegerilor pentru şefia partidului. După cum am consemnat, cu mult timp în urmă, deputatului Zanfir nu îndrăzneşte să-i sufle nimeni în ciorbă! Desigur, în ciorba de partid. Nici măcar formal, cum s-a întâmplat, recent, la alegerile din PNL Constanţa, unde s-a mimat de minune un exerciţiu democratic de doi lei. Cum domnul Zanfir nu are niciun contracandidat, e de la sine înţeles că alegerile vor consfinţi parafarea unor simple formalităţi. Cu alte cuvinte, la PDL Mangalia, vom avea parte de alegeri mai mult decât monotone. De la o vreme încoace, o chestiune mai mult decât vizibilă, dat fiind faptul că spiritul combativ al unor critici a intrat serios la apă. Până şi Nae Negrea, veşnicul nemulţumit din partid, a fost redus la tăcere! Într-o perioadă anume, părea afectat de faptul că, peste noapte, a fost înlăturat de la conducerea PDL Mangalia, fiind înlocuit cu Zanfir Iorguş, “racolat” din PSD. Alegerile interne de partid ar fi trebuit să reprezinte pentru domnia sa un bun prilej pentru a se revanşa, mai ales că are în spate foarte mulţi susţinători. Din păcate, până la ora la care redactez aceste rânduri, domnul Nae nu şi-a anunţat candidatura. Şi nici nu cred că o va face... Domnia sa nu reprezintă singura floare cu care s-ar putea face primăvară în PDL Mangalia, după cum ar fi tentaţi unii să creadă. Reamintesc saltul valoric realizat, în ultimii doi ani, de Dan Moldovan, care, în opinia mea, ar fi avut o prestaţie mult mai bună la alegerile locale decât Iorguş. Tocmai de aceea, în aceste condiţii, nu înţeleg de ce se încearcă acreditarea ideii că, faţă de Iorguş, ceilalţi posibili contracandidaţi ar participa la alegeri pe post de “mână moartă”! Desigur, nimeni nu contestă atuurile domnului deputat, principalul său avantaj fiind susţinerea de care se bucură de la centru. Mult mai încâlcite par a fi alegerile pentru şefia organizaţiei municipale Constanţa, unde sunt mai mulţi candidaţi înscrişi în cursă. De data aceasta, nu într-o formulă de faţadă, adică, vreau să zic, cu figuranţi la start. Dimpotrivă, se anunţă o bătălie crâncenă între reprezentanţii celor două mari grupări care au scindat PDL Constanţa. De rezultatul de la “municipale” depinde, în mare măsură, şi soarta alegerilor pentru şefia organizaţiei judeţene. Elementul de noutate îl reprezintă prezenţa în top a Mariei Stavrositu, care, până mai ieri, era o mare necunoscută în partid. De aceea, aprecierile domniei sale la adresa lui Adrian Manole, principalul său adversar, sunt nule şi neavenite. Cartea de vizită a domnului Manole, care a dus în spate greul “facerii” Partidului Democrat, vorbeşte de la sine. Pot spune, fără teama de a greşi, că, în materie de realizări profesionale şi pe linie de partid, Adrian Manole are un palmares de invidiat. Ce-i drept, lui Manole îi lipseşte farmecul personal al Mariei Stavrositu, care, din câte constat, contează foarte mult în anumite situaţii! Cu toate acestea, Adrian Manole are mari şanse să readucă fotoliul de preşedinte de partid în legendarul cerc “M” din partid, chiar dacă relaţiile sale cu Mironescu nu mai sunt atât de cordiale ca în urmă cu câţiva ani. De altfel, deloc întâmplător, după cum relatează presa locală, i s-a propus de către unii adversari să se retragă din competiţia electorală! De apreciat, Manole a refuzat orice troc politic…