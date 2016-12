„La picior“, prin ţară, pentru dezbaterea problemelor Sănătăţii

Problemele sistemului sanitar din România par interminabile şi aproape fără soluţie. Ani la rând, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au tot încercat să implementeze o reformă salvatoare, însă rezultatele s-au lăsat aşteptate. Oamenii sunt la fel de nemulţumiţi şi, în multe situaţii, batjocoriţi de un sistem care, în mod normal, ar fi trebuit să le vină în ajutor. Sunt puşi să plătească aproape totul în spitale, chiar dacă sunt plătitori la fondul unic al asigurărilor sociale de sănătate. 2013 este un an dedicat unor noi încercări. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, un controversat, de altfel, demnitar, pare că ştie bine ce are de făcut. Nimeni şi nimic nu-l opreşte să pună pe roate reforma. Şi pentru ca proiectele sale să nu fie criticate şi chiar blocate, el preferă să ia „la picior” ţara şi să discute deschis, cu cărţile pe faţă, tot ceea ce înseamnă proiecte stringente în domeniu.

Astăzi este prima zi a dezbaterilor pe tema proiectelor de acte normative în Sănătate, lansate în dezbatere publică, a anunţat Ministerul Sănătăţii (MS). Întâlnirea debutează la Alexandria, judeţele participante fiind Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa. „Dezbaterea are loc pe proiecte supuse perfecţionării sau obţinerii unei variante care să rezolve gravele probleme din sistem şi rugăm ca eventualele critici să conţină propuneri concrete sau să efectueze comentarii care să aibă ca scop îmbunătăţirea proiectelor supuse dezbaterii publice”, se arată într-un comunicat al MS. Pe agenda întâlnirii se vor afla: direcţiile de reformă privind restructurarea şi reorganizarea sistemului sanitar, proiectul-pilot de creştere a veniturilor medicilor din unităţile sanitare publice cu paturi; legea răspunderii civile a personalului medical (malpraxis); proiectul de modificare a statutului spitalelor; principii şi elemente definitorii ale pachetului de servicii medicale de bază. În cadrul dezbaterilor regionale, sunt invitaţi să participe: reprezentanţii Colegiilor Judeţene ale Medicilor, reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi din fiecare judeţ, reprezentanţii societăţilor şi patronatelor medicilor de familie, reprezentanţii organizaţiilor judeţene ale sindicatelor, cei ai Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, managerii spitalelor publice, reprezentanţii Colegiilor Judeţene ale Farmaciştilor, conducerile direcţiilor de sănătate publică, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Cristian Buşoi, şi conducerile Caselor Judeţene de Sănătate, preşedinţii Consiliilor Judeţene, prefecţii şi parlamentarii USL. Totodată, şi mass-media este aşteptată la întâlniri. În paralel, MS continuă discuţiile la nivel central cu grupurile de lucru pe proiectele de lege lansate în dezbatere publică. „Variantele finale obţinute în urma acestor consultări ample în toată ţara se vor discuta cu toate grupurile parlamentare ale puterii şi opoziţiei pentru a deschide proiectele către cât mai multe păreri, iar Parlamentul să fie consultat înainte de i se transmite proiectele spre dezbatere şi adoptare”, potrivit MS. Pe 29 august are loc următoarea întâlnire, la Constanţa, judeţele participante fiind Constanţa, Tulcea, Buzău, Galaţi, Brăila şi Vrancea. Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, a declarat că întâlnirea are loc la Prefectura Constanţa şi sunt aşteptaţi toţi reprezentanţii forurilor din Sănătate, dar nu numai, care sunt implicaţi în dezvoltarea şi susţinerea sistemului sanitar. Întâlnirile vor continua astfel: 3 septembrie, la Craiova, judeţe participante - Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi; 5 septembrie, la Sighişoara, judeţe participante - Sibiu, Mureş, Alba, Braşov, Harghita, Covasna; 13 septembrie, la Iaşi, judeţe participante - Iaşi, Bacău, Suceava, Botoşani, Vaslui, Neamţ; 16 septembrie, la Timişoara, judeţe participante - Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara; 20 septembrie, la Oradea, judeţe participante - Bihor, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud; 23 septembrie, la Bucureşti, judeţe participante - Bucureşti, Ilfov.