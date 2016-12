La plajă, în aprilie. De marți, vremea întoarce foaia

A fost vreme de început de iulie în weekend, la Constanța. Așa că unde altundeva puteau să se bucure constănțenii de soare și de temperaturile ridicate dacă nu pe nisipul fierbinte de pe plajă? Cu mic, cu mare, ei și-au scos prosoapele de plajă și costumele de baie din dulapuri și au venit în stațiunea Mamaia să prindă primul bronz din acest an. Ca într-o zi veritabilă de vară, mulți din cei aflați pe plajă au renunțat la inhibiții și au rămas doar în costum de baie. Alţii s-au mulțumit doar să se plimbe desculți pe nisipul fin sau pe faleză, profitând de faptul că afară erau peste 27 de grade Celsius. Cei mai curajoşi s-au aventurat şi în mare, însă doar cât să o încerce, pentru că apa e încă rece. Au spus că e păcat să rateze şansa de a încerca apa mării înainte de deschiderea sezonului estival, până la care au mai rămas mai puțin de două săptămâni. Nu doar Mamaia a fost plină de turiști, ci și plajele din Constanța, parcurile și faleza Cazinoului. Meteorologii anunță că doar luni, 18 aprilie, va mai fi vreme frumoasă, iar după aceea vor reveni ploile. Luni vor fi temperaturi maxime cuprinse între 22 și 32 de grade C în Dobrogea, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). De marți, 19 aprilie, se va răci și nu este exclus să plouă. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 23 grade C, iar minimele între 9 și 13 grade C. Miercuri, 20 aprilie, vor fi ploi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 18 grade C, iar cele minime între 5 și 9 grade C.