La poalele „dealului lui Dumnezeu“, izvor tămăduitor şi sfaturi financiare gratis

Dacă vreți să simțiți cu adevărat liniște sufletească în Postul Paștelui, ar trebui să vă opriți la mănăstirea Sf. Cruce din județul Constanța, vă recomandă chiar Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Așezământul binecuvântat se află într-o vale de poveste, la poalele celui mai înalt munte din Dobrogea - ”Allah Bair” - Dealul lui Dumnezeu -, acolo unde, cu secole în urmă, călugări sciți propovăduiau Cuvântul lui Dumnezeu. Dealul adăpostește și un izvor, cunoscut de localnici sub numele de Izvorul Tămăduirii, a cărui apă se crede că are proprietăţi curative. Pentru a cere un sfat, cei aflați în impas sau cei care pur și simplu caută alinare sufletească pot sta de vorba cu duhovnicul mănăstirii, Ilarion Dan. Sunt bineveniți și cei care vor sfaturi financiare, deoarece părintele, înainte de a îmbrăca straiele monahale, a fost directorul mai multor bănci. Măicuțele, care gătesc după rețete raw vegan, își împart în fiecare duminică prânzul cu cei veniți la mănăstire, după Sfânta Liturghie. Așezământul este situat pe teritoriul comunei Crucea, la aproximativ 60 de kilometri de orașul Constanța.

În județul Constanța, într-o vale de poveste, la poalele dealurilor, acolo unde, cu secole în urmă, călugări sciți propovăduiau Cuvântul lui Dumnezeu, se află un așezământ binecuvântat. Mănăstirea Sfânta Cruce, cu hramul Izvorul Tămăduirii (hramul se sărbătorește în Vinerea din Săptămâna Luminată - n.r.) - popas pentru călători și loc de regăsire pentru cei pierduți -, a fost finalizată în 2007. De parcă timpul s-a oprit în loc în valea luminată, asupra locului plutește o liniște mistică, netulburată nici măcar de o adiere de vânt. ”Este o tihnă a locului care vine probabil din vremuri străvechi. Partea aceasta a Dobrogei a fost o vatră monahală străveche, din perioada bizantină. Noi ne simțim foarte bine aici. În momentul în care intrăm pe această vale, ne simțim eliberați de orice fel de preocupare negativă, stres sau gând tulburător”, a spus duhovnicul mănăstirii, ieromonahul Ilarion Dan. În perioada interbelică, zona a devenit loc de pelerinaj la sărbătoarea Izvorul Tămăduirii. Deoarece locul avea deja o încărcătură spirituală, mănăstirea a fost construită aici. ”Înainte locuiau tătari în zonă. După Războiul de Independență, când în aceste locuri s-au așezat români, ei veneau în prima vineri după Paște în poiana de lângă izvor cu familii, căruțe, iar apoi urma o serbare câmpenească. Tradiția s-a menținut până în zilele noastre”, a precizat duhovnicul mănăstirii. Până și dealul din spatele așezământului monahal - cel mai înalt din Dobrogea - le reamintește oamenilor că se află într-un loc dedicat lui Dumnezeu. Așa cum l-a numit populația musulmană din zonă, ”Allah Bair” - Dealul lui Dumnezeu -, un fel de paznic al locului, el adăpostește un izvor, cunoscut de localnici sub numele de Izvorul Tămăduirii.

”IZVORUL E AICI DE CÂND SE ȘTIE LUMEA” Izvorul este singura sursă de apă potabilă pentru mănăstire, iar apei binefăcătoare credincioşii îi atribuie proprietăţi curative. Credinţa privind proprietăţile vindecătoare ale acestui izvor a fost preluată de românii ortodocşi tot de la populaţia musulmană. Membrii acestei comunităţi obişnuiau să se spele aici şi să atârne lângă izvor batiste, ca mărturie a trecerii lor. Ulterior, aceste gesturi rituale au fost preluate şi de către creştini. Până și prezența în zonă a izvorului cu ape tămăduitoare pare a fi mistică. ”Dobrogea e destul de ciudată - la suprafață e secetoasă, însă în subsol există foarte multe resurse de apă. În mod normal, aici n-ar trebui să fie izvoare, pentru că ne aflăm într-o zonă de șisturi verzi. Izvorul, care e unul de adâncime, e aici de când se știe lumea”, a mărturisit ieromonahul Ilarion Dan. Mulți oameni aflați în suferință au urcat dealul anevoios doar pentru a gusta din apa care se spune că i-ar fi vindecat. ”Noi avem câteva cazuri de oameni care relatează că le-ar fi făcut bine, dar nu avem o înregistrare sistematică a acestor cazuri”, a spus el.

DACĂ AVEȚI PROBLEME CU BĂNCILE, DUHOVNICUL MĂNĂSTIRII VĂ POATE DA SFATURI PRACTICE Pentru a cere un sfat, cei aflați în impas sau care pur și simplu caută alinare sufletească pot sta de vorba cu părintele Ilarion Dan. Sunt bineveniți și cei care vor sfaturi financiare, deoarece părintele, înainte de a îmbrăca straiele monahale, a fost directorul mai multor bănci. El s-a călugărit în urmă cu 7 ani, fiind și înainte un apropiat al Bisericii. ”La mănăstire au venit oameni care au auzit că am lucrat în domeniul bancar și care au avut probleme pe la bănci. Lor le-am acordat consultanță. Am lucrat și ca bancher, și ca ghid turistic în stațiunea Mamaia, dar mi-am pus întrebarea ce este cu mine și am început să caut răspunsuri în lecturi. Am descoperit că noi suntem și altceva în afară de materie, de trup”, a motivat duhovnicul Ilarion Dan alegerea sa de a se călugări.

DUPĂ SLUJBĂ, MAICILE DAU DE MÂNCARE CREDINCIOȘILOR CARE VIN LA MĂNĂSTIRE Cei care aleg să facă un popas la mănăstirea Sfânta Cruce pentru că vor să simtă cu adevărat liniște sufletească în Postul Paștelui, departe de tumultul orașului, ar trebui să știe că așezământul este situat pe teritoriul comunei Crucea, la aproximativ 60 de kilometri de orașul Constanța. La mănăstire se ajunge dinspre şoseaua judeţeană Crucea - Băltăgeşti (DJ 224), pe un drum de țară, lung de 4 kilometri, înconjurat de livezi de pomi fructiferi. ”La mănăstire este cel mai frumos mod de a pretrece această perioadă, dar și marele Praznic al Învierii Mântuitorului. Orice mănăstire oferă un cadru propice pentru pregătirea sufletească pentru această mare Sărbătoare”, ne-a asigurat duhovnicul. În fiecare duminică, după slujbă, maicile își împart mâncarea cu credincioșii veniți la mănăstire. ”Încercăm cât putem să ne autogospodărim - avem o grădină, iar restul ingredientelor le luăm din magazin. Avem doar câteva găini pe care le creștem”, a precizat maica stareță Teodora. Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a lansat o invitație credincioșilor de a vizita măcar o dată mănăstirea din apropierea localității Crucea. ”Mănăstirea aceasta a ales-o Dumnezeu, văzând locul acesta frumos, izvorul acesta frumos din apropiere. Invit pe toți cei care vor să vină într-o oază de spiritualitate să poposească la mănăstirea Crucea, care este un loc de meditație, un loc de adâncă simțire duhovnicească”, a spus ierarhul Tomisului.

LA MĂNĂSTIRE SE MĂNÂNCĂ RAW VEGAN Cele 10 maici care veghează la bunul mers al mănăstirii își duc viața în tihnă. La ele a ajuns și un alt miracol în afară de cel spiritual - acela al tehnologiei. Măicuțele știu să prepare rețete pentru care ar fi invidioase până și cele mai moderne gospodine. Hrana nu e deloc austeră, după cum chiar cei de la mănăstire recunosc. Într-o zi obișnuită de post la mănăstire se mănâncă brânză tofu, ciorbă de ciuperci Pleurotus dreasă cu smântână din nuci de caju, sărmăluțe de post cu mămăliguță, dar și felurite salate și se bea gingerată făcută la blender din ghimbir, lămâi, apă de izvor și miere. Toate aceste bunătăți le pregătesc maicile care sunt la curent cu rețetele raw vegan (mâncarea este nepreparată termic - n.r.). ”Mănăstirile au construit un cadru în care să se trăiască sănătos - trupește și mai ales sufletește. La mănăstire, mâncarea e făcută cu binecuvântare - are o altă savoare și altfel te hrănește. Noi suntem cunoscuți pentru mâncarea gustoasă care se pregătește de maici, mai bogată, care constă în mai multe feluri”, a precizat părintele duhovnic.