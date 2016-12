La „poveşti“ cu o arhitectă octogenară

Provin dintr-o familie care a scris istorie la Constanţa, „dinastia Grigoreştilor”, şi se bucură să revină de fiecare dată pe meleagurile dobrogene. Este vorba despre arhitecta Sanda Budiş, de 85 de ani, şi fiica sa, Sandra Pralong. Cele două descendente ale familiei Grigorescu - Petre Grigorescu şi fiul său, Horia, au fost edili ai Constanţei în perioada ante-, respectiv interbelică - revin la malul mării mâine, de la ora 18.00, la Librăria Cărtureşti, după ce, pe 20 iulie, s-au (re)întâlnit cu oamenii locului la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. Evenimentul se va desfăşura sub forma unei discuţii relaxante, inspirată de cartea de memorii a Sandei Budiş, „Fata tatei şi mama fetei”.

„Anul trecut am împlinit 85 de ani şi am sărbătorit cu vreo 50 de prieteni - câteva babe, rămase în viaţă, ca mine, mulţi tineri, prieteni ai fetei mele, Sandra, dar şi ai mei, şi câţiva foarte tinerei. Spre uimirea tuturor, am apărut pe nişte tocuri de zece centimetri, gen cabaret, şi i-am băgat în cofă pe toţi: eram o vampă - o surpriză nu numai pentru Sandra, fata mea, ci chiar şi pentru mine”, scrie arhitecta octogenară în debutul cărţii ei.

O LECŢIE VIE, UN MODEL UMAN Despre Sanda Budiş, actriţa Oana Pellea are numai cuvinte de laudă. „Ne-am întâlnit pe teren neutru. În Elveţia. A venit la un spectacol al meu. M-a invitat la masă şi, de cum ni s-au întâlnit ochii, am ştiut că... îmi era de foarte mult timp... dor de ea! Da, de Sanda Budiş mi-a fost foarte dor încă înainte de a o cunoaşte. Pentru că ea reprezintă o lume. O lume aşezată, a valorilor, a credinţelor, a temeinicului”, spune Oana Pellea. „Sanda este o lecţie vie. Despre cum se poate trăi şi „arde” frumos şi puternic. Azi, e mult mai tânără decât 90% din generaţia tânără... care multe ar avea de învăţat şi de urmat de la un astfel de model uman”, conchide Oana Pellea.