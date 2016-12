La prima „plimbare în parc”

Aşa cum au promis, reprezentanţii Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) au scos pe luciul lacului din incinta Microrezervaţiei cei patru pui de lebădă care au eclozat în urmă cu o lună. Puii împreună cu mama şi tatăl lor locuiau într-o încăpere închisă prevăzută cu „piscină”, pentru a fi protejaţi de posibilii prădători din Microrezervaţie. „Avem o a doua generaţie de pui de lebădă pe care instituţia noastră a obţinut-o în captivitate. Ne mândrim cu un procent ridicat de supravieţuire în cazul puilor de lebădă, având în vedere că sunt în captivitate: din cele şapte ouă obţinute, patru au eclozat. Sper ca cei patru pui să-i bucure cu prezenţa pe viitorii vizitatori. Părinţii lebădă formează pereche pe viaţă şi sper ca la anul să avem mai mulţi pui”, a declarat medicul veterinar Nicoleta Ursu. Din experienţa specialiştilor de la CMSN, lebădoiul, fie că este negru, alb sau doar cu gâtul negru, este foarte posesiv şi îşi apără familia de restul păsărilor prezente pe lac. Masculul îşi delimitează teritoriul şi îşi impune prezenţa faţă de restul păsărilor de pe lac, fie şi alte lebede. Puii de lebădă, fie că sunt în captivitate sau trăiesc în sălbăticie, se bucură de protecţia părinţilor până la o vârstă destul de înaintată, de aproape un an. „Puii n-au nevoie decât de o zi sau două de acomodare în noul spaţiu”, a mai spus medicul veterinar. Familia de lebede va reveni în adăpostul închis în octombrie, când reprezentanţii Complexului speră să aibă locaţii reabilitate. Adăposturile din întreaga Microrezervaţie vor beneficia de lucrări de modernizare cu fonduri de la Uniunea Europeană. „Este al doilea an consecutiv când familia de lebede are pui. Este un semn îmbucurător pentru noi. Înseamnă că ele au găsit condiţii similare cu cele din mediul natural”, a declarat directorul CMSN, Adrian Mânăstireanu.