La programă nouă, manual nou!

Haosul de la începutul anului şcolar 2009/2010 a fost dat uitării, iar noul an şcolar începe sub aceleaşi auspicii! Ministrul Funeriu vrea, odată cu începerea şcolii, manuale noi! Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, vrea ca din anul şcolar 2011-2012 elevii din clasele de început de ciclu, respectiv întâi, a cincea şi a noua, să înveţe după manuale noi, realizate în concordanţă cu noile programe de studiu, al căror cadru de referinţă va fi supus dezbaterii publice în toamnă. Ministrul Educaţiei a aprobat, vineri, înfiinţarea Consiliului pentru Curriculum, format din 19 experţi în curriculum şi învăţământ preuniversitar, coordonaţi de Firuţa Tacea. Printre atribuţiile acestui organism sunt stabilirea direcţiilor strategice de modernizare a curriculumului naţional, avizarea ştiinţifică a proiectării şi elaborării acestuia, cât şi orientarea din punct de vedere conceptual şi metodologic a evaluării manualelor, a declarat, sâmbătă, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu. \"Mi se pare foarte important să facem un demers curricular sănătos pe tot ceea ce ţine de sistemul educaţional. Este nesănătos şi superficial să schimbi mai întâi manualele şi apoi programele, aşa cum s-a mai întâmplat până acum\", a adăugat Funeriu. Potrivit ministrului, schimbarea profundă a sistemului educaţional vizează mai multe etape, în care ultima este redactarea unor noi manuale. Funeriu a mai spus că vrea ca noile programe să fie realizate după un concept consolidat, care să rămână valabil mult timp, axat exclusiv pe componenta ştiinţifică a curriculum-ului, un curriculum ştiinţific. \"Aş vrea ca până la sfârşitul lunii octombrie să avem deja gata un cadru de referinţă, care va intra în dezbatare publică. Felul cum am vrea să arate elevul român trebuie să fie subiectul unei dezbateri publice. În funcţie de proiecţia dezbaterii publice vor fi realizate noile programe. Dacă am gata programa, pot începe să scriu manualele. Sigur, doar clasele de început de ciclu încep pe noua programă şi cu noile manuale, clasa întâi, a cincea şi a noua, mă rog, a zecea\", a adăugat Funeriu. Ministrul Educaţiei îşi doreşte ca manualele să fie mai bune, mai atractive şi mai relevante. \"Una dintre cele mai importante competenţe ale unei persoane este să facă alegeri juste. Faptul că avem multe manuale, calitatea alegerii depinde de calitatea persoanelor. Un profesor bun va alege un manual bun. Manualele care vor fi pe piaţă evident vor fi avizate de MECTS\", a conchis ministrul Daniel Funeriu.