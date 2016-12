La puşcărie pentru violarea fiicei vitrege

Un bărbat de 33 de ani, din localitatea Pantelimon, îşi va petrece următorii zece ani în penitenciar după ce a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa pentru viol. Sentinţa prin care Constantin Zapan a fost trimis după gratii nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 5 mai, Georgiana Stoica, de 12 ani, fiica vitregă a lui Zapan, a reclamat la poliţie că bărbatul care trăieşte cu mama ei a violat-o de două ori. „Prima dată, s-a întâmplat de 28 aprilie. Seara, pe la ora 21.00, a dus-o pe Georgiana într-o clădire din apropiere. Mie mi-a spus că se duce să dea apă la miei. Nu era nimic ciudat, pentru că fata îl ajuta mereu. În seara de 3 mai, a plecat cu oile, însoţit de fată, şi s-a întâmplat din nou. Când s-au întors, pe la ora 22.00, l-am întrebat de ce au stat atât de mult şi mi-a zis că au mai stat să mănânce mieii, că era răcoare. Am început să mă îngrijorez a doua zi, pe 4 mai, când fata nu a mai vrut să meargă cu el. Am întrebat-o pe Georgiana, dar nu a vrut să îmi spună nimic“, le-a spus anchetatorilor Mariana Stoica, mama fetei violate. Abia pe 5 mai, după ce Zapan a ameninţat-o pe Georgiana că o omoară pe sora ei mai mică în vârstă de doi ani dacă spune cuiva ce s-a întâmplat între ei, adolescenta şi-a luat inima în dinţi şi i-a povestit totul mamei sale. „A înnebunit când i-am spus că ştiu ce i-a făcut Georgianei. A pus mâna pe cuţit şi a vrut să o taie pe fata cea mică, de doi ani. Am reuşit să îi iau cuţitul şi l-am ţinut de vorbă până a venit poliţia, căci Georgiana plecase să-l denunţe”, a adăugat Mariana Stoica.