La românul sărac, nici falimentul nu trage

Legea falimentului personal, săraca, e adoptată din primăvară de Parlament, dar n-are șanse prea mari să vadă lumina zilei la 1 ianuarie 2017. „La ultima rectificare bugetară nu am văzut niciun efort pentru alocarea sumelor necesare punerii în practică a legii. E greu de crezut că va intra în vigoare la începutul anului. Și chiar de s-ar întâmpla asta, legea nu va fi funcțională prea curând“, a declarat avocatul Gheorghe Piperea. Insolvența personală, atât de așteptată, vizează persoanele cu venituri mici sau fără „dineros“, cu datorii totale de până la 12.000 lei, pe care nu le mai pot rambursa. Există două proceduri: una administrativă, care prevede un plan de reeșalonare a datoriilor pentru cinci ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an, și una de lichidare, dacă situația financiară a datornicului este compromisă iremediabil. Există și o formă simplificată, care poate fi accesată de cei care nu au venituri sau bunuri urmăribile și datorii de cel mult zece salarii minime pe economie. „Atât băncile, cât și Fondul Monetar Internațional s-au opus timp de cinci ani acestei legi, iar la final au reușit să obțină termenul de cinci ani, pentru descărcarea de datorii. În prezent, sunt circa 800.000 de persoane care ar putea beneficia de insolvența personală“, a mai spus Piperea. Actul normativ are, însă, și câteva puncte slabe. Spre exemplu, dacă în ultimii doi ani ai fost dat afară din vina ta de la serviciu, nu te poți pune sub umbrela legii. De asemenea, trebuie să dovedești că ai făcut eforturi susținute ca să-ți găsești de lucru. Dar ce să-i faci că sunt și persoane trecute de 40 de ani pe care nu le mai angajează nimeni? De notat că românii sunt singurii „europeni“ care nu beneficiază de protecție în fața creditorilor.