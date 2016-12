La shopping, înainte, marş!

Constănţenii care au ales, la sfârşitul săptămânii trecute, să îşi facă cumpărăturile la Maritimo Shopping Center au avut parte de o supriză pe care nu o vor uita prea curând. Pe lângă o expoziţie impresionantă de tehnică militară, vizitatorii au fost întâmpinaţi şi de muzica fanfarei militare. Acţiunea a fost organizată, în premieră, în şapte centre comerciale din ţară, pentru a sărbători Ziua Armatei Române. „Ne-am propus ca începând cu acest an să coborâm din cazărmi, unde sărbătoream până acum Ziua Armatei, între militari în pricipal, şi să interacţionăm cu societatea“, a declarat comandantul Comandamentului Flotei, contraamiral de flotilă dr. Alexandru Mîrşu. „Am organizat o expoziţie de armament şi tehnica militară cu ocazia Zilei Armatei Române. Timp de două zile, sâmbătă şi duminică, fanfara marinei şi militarii au pus în practică demonstraţii impresionante, iar instituţiile de învăţământ din domeniu şi-au prezentat ofertele educaţionale. Am fost aleşi să fim gazda acestei premiere pentru că avem avantajul unui spaţiu generos şi ne permitem să facem aşa ceva. Este primul an în care colaborăm cu Ministerul Apărării Naţionale şi sperăm ca acest eveniment să devină o tradiţie. În felul acesta oferim un eveniment special clienţilor noştri pe care nu îl vor uita şi pe care vor veni să îl vadă şi anul viitor“, a declarat managerul Maritimo Shopping Center, Marius Rădulescu.

SĂRBĂTOARE LOVITĂ DE CRIZĂ Prezent la manifestările din Bucureşti, ministrul Apărării Naţionale, Corneliu Dobriţoiu, a declarat că parada de 1 Decembrie se va ţine cu certitudine, dar că, în lipsa fondurilor, nu va avea o amploare deosebită. „O să fim în stradă, vom respecta ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională, ziua pentru care mulţi au sângerat, dar, dacă ne uităm puţin în istorie, la 1 Decembrie 1918, armata română nu a intrat în Transilvania de atunci, ci la zece zile după aceea, ca să nu se considere că voinţa românilor, prin referendumul de la Alba Iulia, a fost impusă de către armată. Avioanele vor sta pe locurile lor. Costurile sunt foarte mari. Un tanc consumă 3,3 litri de motorină pe kilometru“, a precizat ministrul Apărării. Totodată, Dobriţoiu a adăugat că prezenţa „cu sufletul“ alături de Armată a preşedintelui Traian Băsescu i-ar fi adus acesteia alte bugete. Ministrul Apărării a precizat că în acest an Ziua Armatei a marcat şi 150 de la înfiinţarea Ministerului Apărării Naţionale, iar, pentru acest lucru, merita nu numai sprijin, ci şi aprecieri pentru eforturile pe care le face, pentru că aceste eforturi au atras aprecieri internaţionale.