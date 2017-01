La SPIT a crescut procentajul încasărilor de taxe şi impozite

Cu paşi repezi se apropie al doilea termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale. Până în 30 septembrie, persoanele fizice şi juridice care nu şi-au achitat integral taxele şi impozitele datorate bugetului local până la finele primului semestru ar trebui să achite obligaţiile către bugetul local. Contribuabilii au şi opţiunea de a nu plăti, însă cu riscul de a... plăti, din 1 octombrie, majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data achitării integrale a datoriei. Foarte conştiicioşi, mare parte dintre constănţeni au ales să-şi plătească deja obligaţiile. De când a început criza financiară, contribuabilii par mult mai atenţi cu plata datoriilor către autorităţile publice. Directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa, Virginia Uzun, a evaluat încasările înregistrate până la 30 iulie şi a observat că, în vistieria instituţiei s-au adunat 41.846.294 lei de la persoane fizice şi 57.659.139 lei de la persoanele juridice. „Asta înseamnă că pentru persoanele fizice avem 88% încasări din cât am estimat, ceea ce înseamnă o creştere de 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar pentru persoanele juridice, 70% faţă de estimări şi o creştere de 7%. Sunt procente îmbucurătoare şi sperăm ca de la an la an să fie din ce în ce mai puţine persoane, indiferent că sunt fizice sau juridice, pentru care să fie emise somaţii de plată“, a declarat Uzun. (I.H.)