La Spitalul Judeţean, pacienţii trebuie să-şi cumpere feşele gipsate

Faptul că în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă este mizerie, nu există aparatură modernă şi nici condiţii de spitalizare prea bune nu mai surprinde pe nimeni. În ciuda faptului că s-au obişnuit ca atunci cînd ajung la Urgenţă să stea şi să aştepte, bolnavilor li se pare totuşi nedrept să fie nevoiţi să meargă la farmaciile din jurul unităţii spitaliceşti pentru a cumpăra diferite medicamente sau pansamente. De mai bine de o săptămînă, în Unitatea de Primire Urgenţe nu există feşe gipsate. “Este anormal să se întîmple aşa ceva. Mi-am luxat glezna şi mi s-a spus că trebuie să mi se pună feşe gipsate, dar că nu au în spital. Nu mai pot merge, dar am chemat pe cineva, o rudă, să stea cu mine şi să se ducă la farmacie să mi le cumpere”, a spus Ana-Maria Anton, o pacientă care a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. În plus, pentru unii pacienţi, achiziţionarea unor astfel de feşe este o problemă, deoarece nu au posibilităţi materiale. “Mi s-a spus că pentru încheietura mîinii am nevoie de feşe gipsate, dar că trebuie să le cumpăr. Nu am la mine decît 50.000 de lei, tot ce mi-a mai rămas din pensie. Doar o faşă costă 50.000, iar dacă este nevoie de mai multe, trebuie cîteva sute de mii de lei. Noroc că una dintre asistente mi-a dat nişte bani”, a spus Gheorghe Lintea, un pensionar care a venit la Unitatea de Primire Urgenţe. Într-adevăr, costul unui pansament gipsat de dimensiune mică este de cca. 50.000 de lei, iar pentru o faşă mare, pacientul trebuie să plătească dublu. Medicii spun că în cazul în care un bolnav şi-a luxat glezna este nevoie de mai multe de două feşe, iar acest lucru îl va costa pe pacient cîteva sute de mii de lei. Managerul spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean, susţine că această problemă va fi remediată în cel mai scurt timp. “Licitaţia pentru achiziţionarea acestor tipuri de pansamente a durat mult, aproape 52 de zile. Am încheiat licitaţia şi avem promisiunea că luni vom primi feşe gipsate”, a declarat directorul spitalului.