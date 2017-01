La Trofeul “Telegraf”, Marian Popa s-a desprins în clasamentul golgeterilor

A 16-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, propune şi un interesant duel pentru cîştigarea titlului de golgeter. După primele patru etape, Marian Popa (Săgeata Stejaru) are un avantaj important faţă de urmăritorii săi, fiind favorit în lupta pentru tilul de cel mai bun marcator la Trofeul “Telegraf”. Clasamentul golgeterilor - 12 goluri: Marian Popa (Săgeata Stejaru); 7 goluri: Adrian Pitu (Tomis Millenium) şi Adrian Foamete (Elox); 6 goluri: Mugurel Cornăţeanu (Alpha), Ladislau Pall (Dinamo) şi Viorel Farcaş (Voinţa).

Cei patru jucători eliminaţi în etapa a patra, Cristi Foamete (ITC), Nicolae Raiciu (Recolta Cumpăna), Herchin Sefa (FC Constanţa) şi Ladislau Pall (Dinamo), sînt suspendaţi pentru următorul joc pe care formaţiile lor îl vor susţine duminică.

Dar iată şi programul partidelor de duminică, 4 februarie, de la Sala Sporturilor, din etapa a cincea a fazei grupelor, ultima înaintea jocurilor din optimile de finală ale competiţiei - ora 9.00: Jandarmii Dobrogea - Steaua Mării Techem (Grupa C); ora 9.45: ITC - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 10.30: FC Constanţa - Cosmos (Grupa B); ora 11.15: Perla Murfatlar Basarabi - CS Eforie (Grupa A); ora 12.00: Intersport - Dinamo (Grupa C); ora 12.45: Elox - Tomis Millenium (Grupa D); ora 13.30: Săgeata Stejaru - SNC (Grupa C); ora 14.15: Voinţa - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 15.00: Alpha - Julius (Grupa A); ora 15.45: Municipal - Capitol ‘84 (Grupa D); ora 16.30: Portul - Real (Grupa B); ora 17.15: Telegraf & TV Neptun - Arca ANR (Grupa B).

În încheiere, reamintim modul în care se vor disputa partidele din fazele eliminatorii: Optimi de finală - meciul 1: 1A - 4C; meciul 2: 2A - 3C; meciul 3: 3A - 2C; meciul 4: 4A - 1C; meciul 5: 1B - 4D; meciul 6: 2B - 3D; meciul 7: 3B - 2D; meciul 8: 4B - 1D; Sferturi de finală: învingătoarea din meciul 1 - învingătoarea din meciul 7; învingătoare din meciul 2 - învingătoarea din meciul 8; învingătoarea din meciul 3 - învingătoarea din meciul 5; învingătoare din meciul 4 - învingătoarea din meciul 6.

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’

CLASAMENTE

GRUPA A

1. Alpha 4 2 2 0 16- 7 8

2. Voinţa 4 2 2 0 15- 7 8

3. Frontiera Tomis 4 2 0 2 9- 9 6

4. Julius 4 2 0 2 9-10 6

5. CS Eforie 4 1 2 1 9- 7 5

6. Perla Murfatlar Basarabi 4 0 0 4 6-24 0

GRUPA B

1. Cosmos 4 1 3 0 9- 8 6

2. Arca ANR 4 1 2 1 9- 7 5

3-4. Portul 4 1 2 1 10-10 5

3-4. Telegraf & TV Neptun 4 1 2 1 10-10 5

5. FC Constanţa 4 0 4 0 8- 8 4

6. Real 4 0 3 1 6- 9 3

GRUPA C

1. SĂGEATA STEJARU 4 4 0 0 34- 8 12

2. DINAMO 4 3 0 1 19-11 9

3. INTERSPORT 4 2 1 1 14-13 7

4. SNC 4 2 0 2 9-10 6

--------------------------------------------------------------

5. Steaua Mării Techem 4 0 1 3 7-16 1

6. Jandarmii Dobrogea 4 0 0 4 9-34 0

GRUPA D

1. ELOX 4 3 1 0 17- 8 10

2. MUNICIPAL 4 3 1 0 14- 7 10

3. TOMIS MILLENIUM 4 2 1 1 13-10 7

4. CAPITOL '84 4 2 1 1 8- 6 7

--------------------------------------------------------------

5. Recolta Cumpăna 4 0 0 4 7-18 0

6. ITC 4 0 0 4 5-15 0