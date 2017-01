La Trofeul “Telegraf”, toată atenţia spre Grupa B

Duminică, după disputarea ultimelor 12 meciuri din faza grupelor ediţiei a 16-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, vom cunoaşte cele 16 echipe calificate în optimi. Fără îndoială, confruntările din Grupa B, FC Constanţa - Cosmos, Portul - Real şi Telegraf & TV Neptun - Arca ANR, în care toate cele şase formaţii luptă pentru accederea în faza următoare a competiţiei, vor fi urmărite cu deosebit interes. În Grupa A, dacă nu vor exista mari surprize, Alpha şi Voinţa nu mai pot rata calificarea, iar pentru celelalte două locuri vor lupta Frontiera Tomis, Julius şi CS Eforie. În Grupa C şi D se cunosc echipele care merg mai departe, doar clasamentul final urmînd să fie stabilit după întîlnirile din ultima rundă.

Programul partidelor de duminică, 4 februarie, de la Sala Sporturilor, din etapa a cincea a fazei grupelor, ultima înaintea jocurilor din optimile de finală ale competiţiei - ora 9.00: Jandarmii Dobrogea - Steaua Mării Techem (Grupa C); ora 9.45: ITC - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 10.30: FC Constanţa - Cosmos (Grupa B); ora 11.15: Perla Murfatlar Basarabi - CS Eforie (Grupa A); ora 12.00: Intersport - Dinamo (Grupa C); ora 12.45: Elox - Tomis Millenium (Grupa D); ora 13.30: Săgeata Stejaru - SNC (Grupa C); ora 14.15: Voinţa - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 15.00: Alpha - Julius (Grupa A); ora 15.45: Municipal - Capitol ‘84 (Grupa D); ora 16.30: Portul - Real (Grupa B); ora 17.15: Telegraf & TV Neptun - Arca ANR (Grupa B).

Partidele din fazele eliminatorii se vor disputa după următorul program - OPTIMI DE FINALĂ - meciul 1: 1A - 4C; meciul 2: 2A - 3C; meciul 3: 3A - 2C; meciul 4: 4A - 1C; meciul 5: 1B - 4D; meciul 6: 2B - 3D; meciul 7: 3B - 2D; meciul 8: 4B - 1D; SFERTURI DE FINALĂ: învingătoarea din meciul 1 - învingătoarea din meciul 7; învingătoare din meciul 2 - învingătoarea din meciul 8; învingătoarea din meciul 3 - învingătoarea din meciul 5; învingătoare din meciul 4 - învingătoarea din meciul 6.

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’

CLASAMENTE

GRUPA A

1. Alpha 4 2 2 0 16- 7 8

2. Voinţa 4 2 2 0 15- 7 8

3. Frontiera Tomis 4 2 0 2 9- 9 6

4. Julius 4 2 0 2 9-10 6

5. CS Eforie 4 1 2 1 9- 7 5

6. Perla Murfatlar Basarabi 4 0 0 4 6-24 0

GRUPA B

1. Cosmos 4 1 3 0 9- 8 6

2. Arca ANR 4 1 2 1 9- 7 5

3-4. Portul 4 1 2 1 10-10 5

3-4. Telegraf & TV Neptun 4 1 2 1 10-10 5

5. FC Constanţa 4 0 4 0 8- 8 4

6. Real 4 0 3 1 6- 9 3

GRUPA C

1. SĂGEATA STEJARU 4 4 0 0 34- 8 12

2. DINAMO 4 3 0 1 19-11 9

3. INTERSPORT 4 2 1 1 14-13 7

4. SNC 4 2 0 2 9-10 6

--------------------------------------------------------------

5. Steaua Mării Techem 4 0 1 3 7-16 1

6. Jandarmii Dobrogea 4 0 0 4 9-34 0

GRUPA D

1. ELOX 4 3 1 0 17- 8 10

2. MUNICIPAL 4 3 1 0 14- 7 10

3. TOMIS MILLENIUM 4 2 1 1 13-10 7

4. CAPITOL '84 4 2 1 1 8- 6 7

--------------------------------------------------------------

5. Recolta Cumpăna 4 0 0 4 7-18 0

6. ITC 4 0 0 4 5-15 0