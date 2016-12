La un an, cu tetrapareză spastică

În loc de la mulţi ani, la doar un an, Cioscu Cosmin urma să primească un diagnostic cumplit: tetrapareză spastică. De atunci au apărut problemele, iar micuţul urmează terapie fără sfârşit. „Încercăm pe cât posibil să facem tot ce îi este necesar ca să evolueze şi mergem dintr-un centru de recuperere în altul atât în ţară cât şi în străinătate ca să devină un copil normal şi să poată să se joace ca toţi ceilalţi copii. De curând am urmat un curs de reabilitare în Germania în urma căruia s-au văzut rezultate şi acum avem o programare în Ungaria pe 5 iunie şi în Slovacia, în iulie”, spune mama copilului. După câteva recuperări, femeia spune că băiatul se simte mai bine, aşa că vrea cu orice preţ să continue terapiile peste hotare. „Momentan am făcut rost numai de suma unui căruţ „active” în valoare de 1.200 euro şi de bilete de avion, sponsorizaţi de primarul Radu Mazăre, care este un om deosebit şi ne-a ajutat foarte mult şi căruia îi mulţumim mult”, spune mama copilului. Ea mai are însă nevoie de un stender pe care stă Cosmin, un aparat special, dar care costă 3.500 de euro şi de orteze medicale coapsă-gambă în valoare de 2.300 euro. „Nu ne putem permite. Apelăm la toate persoanele cu sufletul deschis şi cu dorinţa de a ne ajuta”, spune mama copilului.