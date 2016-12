La un an de la atentatele de la Paris, Franța prelungește starea de urgență

Franța pare să se fi blocat într-o perpetuă stare de urgență, fără prea mari efecte pozitive, la un an de la atentatele sângeroase de la Paris, din 13 noiembrie 2015, urmate în vară, chiar de ziua națională, de alt atac terorist, la Nisa. Premierul francez, Manuel Valls, a afirmat sâmbătă, la BBC, că starea de urgență va fi, fără îndoială, prelungită cu câteva luni, în ianuarie, în special în perspectiva prezidențialelor. Valls are și un argument pentru prelungirea stării de urgență: trebuie să se apere democrația! Pe de altă parte, admite premierul francez, dispozitivul stării de urgență permite arestări și controale administrative eficiente, potrivit Digi24, care citează News.ro. Starea de urgență decretată în Franța după atacurile de la 13 noiembrie 2015, care au făcut 130 de morți la Paris și Saint-Denis, a fost prelungită cu șase luni la sfârșitul lui iulie, după atentatul de la Nisa. Eficiența ei nu pare să fi fost demonstrată, câtă vreme un psihopat a făcut legea de Ziua Națională a Franței. Declarându-se ”foarte prudent” în această privință, Manuel Valls a apreciat că ”riscul unui atac organizat de un comando, cum s-a întâmplat la 13 noiembrie 2015, are mai degrabă tendința să se reducă. În schimb, ne putem confrunta cu atacuri de tipul celui de la Nisa, soldat cu 86 de morți, comise de indivizi acționați direct prin internet, de rețeaua teroristă Stat Islamic, fără să fie nevoie să treacă prin Siria sau Irak”.

CONCERT STING LA BATACLAN

Sting a susținut, sâmbătă seara, un concert în sala de spectacole Bataclan din Paris, primul eveniment de când 90 de persoane au fost ucise acolo de jihadiștii SI, pe 13 noiembrie 2015. La concert au participat și supraviețuitori ai incidentului. Organizatorii au hotărât redeschiderea sălii, fiindcă nu își doreau ca aceasta să devină un... mormânt. Încasările concertului au fost donate către două organizații de caritate care se ocupă de victimele atacului, informează B1tv. Bataclan a fost ultimul loc atacat în noaptea de 13 noiembrie 2015, în timpul unui concert al trupei rock americane Eagles of Death Metal, la care asistau 1.500 de oameni.

RADICALIZARE ÎN ÎNCHISOARE

Avocatul Sven Mary susţine că jihadistul belgian Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor al comando-ului terorist care a lansat atacurile de la Paris, s-a radicalizat și mai mult în ultimele luni petrecute în închisoare, în Franța: ”Şi-a lăsat barbă, a devenit un adevărat fundamentalist religios, în vreme ce înainte era doar un copil cu papuci Nike”. Salah Abdeslam a renunţat să se arunce în aer în noaptea atentatelor şi a reuşit să se ascundă de poliție aproape patru luni. Tânărul cu origini marocane a fost capturat de autorităţile belgiene în urma unui raid antiterorist din martie şi transferat, o lună mai târziu, în custodia autorităţilor franceze. Sven Mary susţine că condiţiile de detenţie de la închisoarea de maximă securitate din Fleury-Merogis au dus la crearea unui mediu de tortură psihologică continuă pentru Salah Abdeslam, care ar fi contribuit esenţial la radicalizarea lui. Abdeslam este ţinut în detenţie solitară şi este supravegheat non-stop de camere video. El este acuzat că a oferit suport logistic pentru cei şapte jihadişti care au decedat în atentatele din Paris.