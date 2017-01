La un pas de a fi arsă de vie

După 35 de ani de muncă, o bătrînă de 70 de ani, din Constanţa, a ajuns să trăiască într-o sărăcie lucie. Maria Tudorache spune că întreaga viaţă a muncit în construcţii, şi a reuşit să-şi încropească, cu greu, o gospodărioară în cartierul Km. 5. În cele două cămăruţe ale locuinţei situate pe str. Teiului, locuinţă pe care o împarte cu concubinul său, a strîns întreaga sa avuţie: cîteva piese de mobilier, nişte haine şi cîteva tablouri. Necazurile nu au încetat însă să se abată asupra femeii. Din cauza lipsurilor financiare, de mai bine de jumătate de an, casa în care locuieşte Maria a fost debranşată de la alimentarea cu energie electrică. Ba mai mult, bătrîna se deplasează cu dificultate, după ce în luna mai a acestui an, în urma unei căzături, şi-a fracturat piciorul. “Mă mişc greu de cînd mi-am rupt piciorul. Ar fi trebuit să merg la spital, dar pentru asta îţi trebuie bani, iar eu nu am decît o pensie de 3 milioane de lei, cu care nu mă descurc”, povesteşte bătrîna. Şi de parcă toate acestea nu ar fi fost de ajuns, ieri dimineaţă, femeia a fost la un pas de a pieri mistuită în flăcări, după ce în locuinţa ei a izbucnit un incendiu. “Dis de dimineaţă, bărbatul meu a plecat la muncă, că lucrează cu ziua. După ce am rămas singură, nu mi-a plăcut că era prea întuneric în casă şi am aprins o lumînare, pe care am lăsat-o pe sobă”, spune Maria. La doar cîteva minute, după ce femeia s-a întins în pat, a văzut cum lumînarea a căzut, şi a aprins cîteva haine care se aflau în apropiere. “Am vrut să mă ridic din pat, să iau o căldare să sting flăcările, dar cînd m-am întins după cîrje, am alunecat şi am căzut. Norocul meu că vecinii mi-au auzit strigătele şi mi-au sărit în ajutor”, îşi aminteşte bătrîna. După ce au reuşit să o scoată pe femeie afară din locuinţă, oamenii au cerut ajutorul pompierilor. În ciuda eforturilor depuse de militari, flăcările s-au întins cu repeziciune, mistuind, în mai puţin de jumătate de oră, întreaga agoniseală. Imaginea rămasă în urma incendiului este una dezolantă: mobila care a mai rămas în picioare este înnegrită, uşile au fost scoase din ţîţîni, iar pămîntul, care ţine loc de duşumea, este noroios. Bucuroasă că a scăpat cu viaţă şi din această experienţă, bătrîna are o singură grijă: cum va reuşi să treacă de iarnă? “Vine frigul deja, şi mie nu mi-a mai rămas nimic. Aveam puse deoparte cîteva kilograme de fasole şi acelea mi-au ars în incendiu”, a mai spus bătrîna.