La un pas de a fi înşelaţi de falşi lucrători Sanepid

Mai multe persoane care locuiesc pe străzile Panait Moşoiu şi Mihai Viteazu din Constanţa au reclamat ieri că au fost la un pas de a fi înşelaţi de doi indivizi, care s-au prezentat ca fiind lucrători ai Sanepid. În jurul amiezii, doi bărbaţi îmbrăcaţi în halate albe, bluze şi pantaloni de aceeaşi culoare, au început să bată la porţile caselor din zonă, spunînd că trebuie să efectueze lucrări de dezinsecţie. Una dintre persoanele care locuiesc în zonă spune că "şeful" echipei, un tînăr de aprox.25 de ani a susţinut că dezinsecţia este obligatorie şi că trebuie să îi lase să intre în curte şi în casă pentru a-şi duce la capăt operaţiunea. Femeii i s-a părut însă ceva suspect în toată această poveste pentru că tînărul nu avea vreun ecuson sau legitimaţie care să-i dovedească statutul şi nici nu a ştiut să spună cum se numeşte substanţa pe care intenţiona să o folosească. Cînd a fost întrebat cu privire la ecuson, individul a declarat pe un ton impertinent că nu are timp de asta, avînd o listă întreagă de "clienţi" la care trebuie să ajungă. Refuzaţi în ceea ce priveşte accesul în locuinţă, "inspectorii" s-au oferit să îi dea femeii doi litri de substanţă, în schimbul sumei de 989 mii lei. Mai mult, ei au recomandat ca lichidul respectiv să fie dat atît în casă, cît şi în curte, " chiar şi pe cîine". Şirul ciudăţeniilor a continuat atunci cînd "şeful" a recomandat ca proprietarii să părăsească domiciliul, şi să stea 24 de ore în altă parte, pentru ca insecticidul să nu le afecteze sănătatea. Potrivit uneia dintre victime, "şeful" era foarte convingător, insistînd pe obligaţia persoanelor de a cumpăra acea substanţă, astfel că femeia s-a conformat, achitînd suma cerută. A primit în schimb o chitanţă eliberată de firma RIEM 99 SRL Bucureşti, care nu avea însă dată şi un număr de înregistrare. Oamenii au plecat, iar femeia a sunat imediat la unul dintre numerele de telefon ale firmei RIEM, aflînd cu surprindere că este vorba despre un număr inexistent. Împreună cu soţul, venit special pentru a rezolva situaţia, femeia i-a ajuns din urmă pe cei doi "specialişti", care între timp intraseră în vorbă cu un alt proprietar de casă din zonă. Temîndu-se probabil de consecinţe, tinerii au fost de acord să dea înapoi banii primiţi.

Poliţia doar i-a amendat

Întrucît familia păcălită sunase între timp la poliţie, un echipaj al Secţiei 3 a sosit la faţa locului, luîndu-i la întrebări pe aşa zişii lucători de la Dezinsecţie. Tinerii au fost identificaţi ca fiind Cristian Valentin Hodin, de 23 de ani şi Gabriel Gheorghe, de 24 de ani, ambii din Bucureşti. Un alt treilea membru al echipei, care nu a participat la cazul sus-menţionat, a fost identificat în persoana lui Constantin Ungureanu, de 30 de ani, din Iaşi. "Cei trei tineri au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă de cîte 25 RON fiecare, conform Legii 12/90, întrucît actele prezentate nu erau în regulă. Am stabilit că este vorba despre reprezentanţii unei firme care are autorizaţie pentru astfel de lucrări, dar în Bucureşti şi nu în judeţul nostru. În baza acestui aviz primit pentru acel punct de lucru, ei au considerat că pot acţiona şi pe litoral" a declarat şeful Secţiei 3, scms. Mircea Vizitiu. " Am ridicat ustensilele pe care cei trei le aveau şi vom verifica dacă în recipiente se găseşte într-adevăr vermorel. Urmează să sunăm şi la sediul firmei din capitală pentru a afla mai multe detalii cu privire la această firmă. Echipa de intervenţie i-a găsit pe cei trei în plină stradă şi nu pe domeniul privat al unuia dintre proprietarii din zonă" a mai spus Vizitiu. Potrivit poliţiştilor, pentru a fi în regulă, cei trei ar fi trebuit să aibă autorizaţie pentru astfel de lucrări eliberată de administraţia locală, pe care însă nu o aveau. Oamenii legii i-au lăsat să plece pe cei trei, întrucît împotriva lor nu a fost depusă o plîngere pentru înşelăciune. În cazul în care poliţiştii vor găsi probe potrivit cărora cei trei doreau să obţină avantaje materiale, prin înşelăciune, împotriva lor vor fi luate măsurile legale. În sezonul estival, numeroase persoane reclamă că sunt victimele unor escroci care se dau drept reprezentanţi ai unor firme sau instituţii, pretinzînd în schimbul unor servicii, avantaje materiale deosebite.