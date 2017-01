La un pas de înec după ce i s-a făcut rău

După ce, luni, salvamarii și medicii au intervenit la nu mai puțin de zece cazuri-limită, solicitările au continuat să apară și ieri. Un bărbat de 66 de ani, din Târgu Jiu, a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce a fost la un pas să se înece în apă adâncă de doar un metru... Bărbatul a venit pe litoral împreună cu familia, iar ieri se afla pe plajă, în zona hotelului "Malibu", din stațiunea Mamaia. La un moment dat, acesta a intrat în apă, pentru a se răcori. I s-a făcut rău și nu s-a mai putut întoarce la mal. „Am observat victima la aproximativ 20 de metri de mal. Inițial am crezut că bărbatul înoată sau face pluta, însă am coborât ca să verific. Un copil a venit la mine și mi-a spus că un bărbat aflat în apă este inconștient. Am intervenit imediat și, împreună cu un turist, am salvat victima și am pornit manevrele de resuscitare“, a declarat Mădălin Treanță, salvamarul care l-a scos din mare pe turist. Martorii au sunat la 112, iar în scurt timp, la fața locului a ajuns un echipaj SMURD.

SALVAT LA TIMP Cadrele medicale au continuat manevrele de resuscitare și, într-un final, l-au readus pe bărbat în simțiri. Acesta a fost transportat de urgență la spital, unde a rămas internat, starea lui fiind în continuare critică. Soția turistului a declarat că acesta avea probleme cardiace. Salvamarii constănțeni îndeamnă la prudență maximă. „Turiștii care sunt bolnavi trebuie să înțeleagă faptul că, atunci când intră în apă, ar fi recomandat ca cineva să-i supravegheze sau să se afle lângă ei în permanență. În cazul de față, bărbatului i s-a făcut rău, însă a avut noroc că a fost observat la timp și scos din apă“, a declarat coordonatorul Serviciului de Salvamar Mamaia, Gabriel Culea. Pe de altă parte, ieri, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“, ajutați de salvamari și de elicopterul SMURD, au continuat căutările bărbatului de 50 de ani care a dispărut luni după-amiază în valurile Mării Negre, în zona vilei de protocol din stațiunea Neptun.