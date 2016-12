La un pas de scufundare în Siutghiol

Un eveniment mai puţin obişnuit s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 20.00, în staţiunea Mamaia. Turiştii au rămas uimiţi după ce un hidroavion de mici dimensiuni a fost la un pas de a se scufunda în apele lacului Siutghiol, în apropierea hotelului Scandinavia. La bordul aparatului de zbor, care se afla la aproximativ 400 de metri de mal, se aflau pilotul şi un pasager, care au scăpat teferi şi au ajuns la mal în siguranţă. Cei care au văzut aparatul de zbor plonjând în apele lacului au sunat imediat la 112. Un echipaj de poliţie, pompierii, dar şi un echipaj SMURD au ajuns pe malul lacului însă, până la intervenţia oamenilor legii, un constănţean a sărit în ajutor cu o şalupă. “Cred că nu a decolat cum trebuie şi a lovit apa cu coada şi atunci s-a produs o fisură. Avionul s-a înălţat şi apoi a început să cadă. Noi eram pe dig, ne uitam. Când a aterizat pe apă am văzut că încep să iasă aburi de la motor şi ne-am urcat repede în barcă şi am pornit spre avion. Dacă nu eram eu cu barca se duceau la fund. Începuse să se scufunde, iar cele două persoane se ţineau de aripi”, a declarat Paul Michea, martorul care i-a salvat pe pasageri. După ce au ajuns la mal teferi şi nevătămaţi, atât pilotul cât şi pasagerul au răsuflat uşuraţi. Aparatul de zbor a fost apoi adus la mal cu ajutorul unui skijet. “Făceam antrenamente. Am decolat şi aterizat de mai multe ori pe apă. La un moment dat a apărut o fisură în coca aparatului şi, când am observant, am venit cât am putut de mult spre mal, dar nu am mai apucat să mai ajungem chiar până la mal”, a declarat Vasile Pătrăuană, de 35 de ani, din Piatra Neamţ, pilotul hidroavionului. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că aparatul de zbor aparţine unei firme private, respectiv Club Nautiq.