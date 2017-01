La un pas de tragedie

Trei maşini au fost implicate într-un accident rutier produs aseară, pe bulevardul constănţean I.C. Brătianu, în apropierea clubului „Crush”. Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) spun că cetăţeanul turc Erbikan Bechir, aflat la volanul unui autoturism marca Opel, înmatriculat B 40 BNB, se deplasa pe bulevardul I.C. Brătianu, dinspre supermarket-ul „Kaufland”, către zona Serviciului Judeţean de Ambulanţă. La un moment dat, în dreptul spălătoriei „Crimbo Gas Trading”, acesta a încercat să întoarcă maşina peste banda dublă continuă. Surprins de manevra bruscă, Teodor Zaharia, aflat la volanul unui Seat cu numărul de înmatriculare B 75 JKZ, care rula în spatele Opelului, a încercat să-l ocolească şi a tras stânga de volan. „Nu am mai avut ce să fac. Am intrat pe contrasens, dar el virase deja şi ne-am ciocnit”, a povestit Teodor Zaharia. În urma coliziunii, Seat-ul a fost proiectat într-un BMW parcat în spălătoria „Crimbo Gas Trading”, iar Opelul a ieşit în decor, în direcţia unui rezervor GPL. Accidentul s-ar fi putut sfârşi tragic dacă Opelul nu s-ar fi oprit într-un scuar din faţa spălătoriei. „Am auzit o bubuitură. Am crezut că au lovit rezervorul GPL. Opelul s-a oprit la vreo cinci metri de el. Dacă ar fi intrat în rezervor, muream toţi”, a declarat unul dintre angajaţii spălătoriei. În urma accidentului, şoferul Opelului a fost rănit şi transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. La testarea celor doi şoferi cu aparatul etilotest, oamenii legii au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier.