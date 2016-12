Au fost la un pas să ardă de vii în propria casă. Este drama pe care au trăit-o, ieri dimineaţă, membrii familiei Voicu din Năvodari. Ei spun că au fost treziţi din somn de nişte zgomote ciudate, ca nişte pocnituri, care veneau din garaj. În momentul în care au ieşit din casă, oamenii au văzut că le-a fost incendiată casa. „Pe la 4.00 am fost anunţată de tatăl meu că ard maşina şi o parte din casă. Eu cred că focul a fost pus de fostul meu concubin, Ion Palaghia, cu care am doi copii, unul de doi ani şi jumătate şi celălalt de şase luni. El m-a ameninţat de foarte multe ori. A spus că va da 5.000 de euro cuiva ca să mă distrugă pe mine şi pe familia mea. Toate astea se întâmplă pentru că nu mai vreau să trăim împreună, el fiind deja cu o altă domnişoară. Toată lumea m-a considerat o nebună când am fost la poliţie să spun cum mă ameninţă concubinul meu. Lucrurile s-au agravat în momentul în care am început procesul pentru custodia copiilor. Luni este prima înfăţişare şi probabil a vrut să îmi transmită ceva“, a povestit Ştefania Voicu, de 24 de ani, fiica proprietarului imobilului incendiat. Tânăra susţine că, în urmă cu două zile, Palaghia l-ar fi ameninţat pe tatăl său, urmărindu-l în trafic şi şicanându-l. Revenind la incendiu, femeia a adăugat că s-a speriat foarte rău când a văzut casa cuprinsă de flăcări, pentru că cei doi copii dormeau într-o cameră de la parterul imobilului.

FOC PUS INTENŢIONAT Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că primul apel de urgenţă a fost primit la ora 4.45 şi că cele două echipaje din cadrul Staţiei Midia au reuşit să lichideze flăcările în aproape o oră. În urma incendiului, mansarda imobilului, garajul şi un autoturism Dacia Logan parcat în interiorul acestuia au fost făcute scrum. Din cercetările efectuate, militarii au stabilit că focul a fost provocat intenţionat, cu ajutorul unei brichete. Ion Palaghia, fostul concubin al Ştefaniei Voicu, susţine însă că este nevinovat. „Cum să dau foc la casă, când copiii mei erau înăuntru? Când s-a întâmplat incidentul, eu eram la o benzinărie din Constanţa împreună cu prietena mea“, a spus Palaghia. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţiştii din Năvodari, pentru a stabili identitatea persoanelor care au provocat incendiul. Totodată, oamenii legii spun că fostul concubin al fetei se numără printre suspecţii din acest caz de incendiere. Ion Palaghia este recidivist, fiind condamnat anterior pentru furt şi înşelăciune.